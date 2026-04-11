Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Con una estrella marroquí al frente, Mancini despliega todas las armas del Al Sadd para el duelo contra el Al Hilal

R. Mancini
Al Hilal vs Al-Sadd
Al Hilal
Al-Sadd
AFC Liga de Campeones
Italia
Arabia Saudita
Catar
Marruecos

Choque inminente

Al Sadd viaja a Yeda con 24 jugadores, incluidos 10 extranjeros, para la eliminatoria de la Liga de Campeones de Asia.

El club ha dado a conocer la lista a través de su página web oficial y ha informado que el grupo viajará hoy sábado para instalarse con dos días de antelación y prepararse de la mejor manera posible.

El ganador se medirá en cuartos de final al Vissel Kobe japonés, fase que, como las anteriores, se jugará en Yeda.

Ziyech en el punto de mira: un bajón técnico y problemas externos caldean el ambiente.

Tras la crisis entre Marruecos y Senegal, África cambia para siempre.

AFC Liga de Campeones
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Sadd crest
Al-Sadd
ALS

Un duro golpe: el Bayern de Múnich pierde a su estrella ante el Real Madrid.

Enzo Fernández apaga el fuego de Madrid y su agente zanja la polémica con el Chelsea.

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, convocó a varios destacados: el lateral izquierdo brasileño Paulo Otávio, sus compatriotas Giovanni Henrique (banda derecha), Claudinho (creación) y Roberto Firmino (delantera).

Además, incluyó al marroquí Romain Saïss en la defensa, al uruguayo Agustín Soria en el medio, al delantero español Rafa Mojica, al lateral francés Younes El Hannash, al extremo holandés Javiero Delroson y al centrocampista maliense Mohamed Kamara.

Además, convocó a 14 futbolistas qataríes, entre ellos la estrella Akram Afif —mejor jugador de Asia en 2019 y 2023—, el capitán Hassan Al-Haydos y el lateral Pedro Miguel.

De La Masia a las gradas... ¿Qué pasa con Hamza Abdulkarim?

El PSG le arrebata un objetivo al Barcelona

Fichajes gratuitos... Dos jugadores del Real Madrid y del Barcelona encabezan la lista de oro

La lista completa del Al Sadd es:

Saad Al-Dosari, Meshaal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohammed, Pedro Miguel, Román Sais, Ahmed Suhail, Paulo Otávio, Tariq Salman, Agustín Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mojica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes Al-Hanash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khokhi Boualam, Hassan Al-Haydos, Mohamed Al-Bakri y Abdullah Al-Yazidi».

Anuncios