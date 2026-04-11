Al Sadd viaja a Yeda con 24 jugadores, incluidos 10 extranjeros, para la eliminatoria de la Liga de Campeones de Asia.

El club ha dado a conocer la lista a través de su página web oficial y ha informado que el grupo viajará hoy sábado para instalarse con dos días de antelación y prepararse de la mejor manera posible.

El ganador se medirá en cuartos de final al Vissel Kobe japonés, fase que, como las anteriores, se jugará en Yeda.

Ziyech en el punto de mira: un bajón técnico y problemas externos caldean el ambiente.

Tras la crisis entre Marruecos y Senegal, África cambia para siempre.

Un duro golpe: el Bayern de Múnich pierde a su estrella ante el Real Madrid.

Enzo Fernández apaga el fuego de Madrid y su agente zanja la polémica con el Chelsea.



El seleccionador italiano, Roberto Mancini, convocó a varios destacados: el lateral izquierdo brasileño Paulo Otávio, sus compatriotas Giovanni Henrique (banda derecha), Claudinho (creación) y Roberto Firmino (delantera).

Además, incluyó al marroquí Romain Saïss en la defensa, al uruguayo Agustín Soria en el medio, al delantero español Rafa Mojica, al lateral francés Younes El Hannash, al extremo holandés Javiero Delroson y al centrocampista maliense Mohamed Kamara.

Además, convocó a 14 futbolistas qataríes, entre ellos la estrella Akram Afif —mejor jugador de Asia en 2019 y 2023—, el capitán Hassan Al-Haydos y el lateral Pedro Miguel.

De La Masia a las gradas... ¿Qué pasa con Hamza Abdulkarim?

El PSG le arrebata un objetivo al Barcelona

Fichajes gratuitos... Dos jugadores del Real Madrid y del Barcelona encabezan la lista de oro

La lista completa del Al Sadd es:

Saad Al-Dosari, Meshaal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohammed, Pedro Miguel, Román Sais, Ahmed Suhail, Paulo Otávio, Tariq Salman, Agustín Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mojica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes Al-Hanash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khokhi Boualam, Hassan Al-Haydos, Mohamed Al-Bakri y Abdullah Al-Yazidi».