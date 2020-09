Con Sergiño Dest al caer, el Barcelona se debate ahora entre Eric Garcia y Memphis Depay

Con Dest al caer, el Barcelona espera poder atar al menos a uno entre el central y el delantero antes del cierre del mercado.

MERCADO

Con la incorporación de Sergiño Dest al caer el todavía no da por cerrado el capítulo de llegadas. El club azulgrana tiene urgencias tanto en la posición de central como en la de delantero centro pero sabe que probablemente sólo podrá acometer una sola operación, supeditada a su vez a que antes pueda desprenderse de al menos dos de los seis descartes, y se mantiene a la expectativa de cerrar por lo menos otro refuerzo tras la llegada del lateral estadounidense.

Habrá último intento por Eric

La posición de central es particularmente sensible ya que Ronald Koeman apenas tiene a disposición a Gerard Piqué y a Clément Lenglet porque no cuenta ni con Samuel Umtiti ni con Jean-Clair Todibo . El tercer central, en estos momentos, es Ronald Araújo, que sigue siendo futbolista del filial. En este contexto el Barcelona pretende realizar un último intento por Eric Garcia después de que el Manchester City rechazara los 15 millones de euros que los barcelonistas ofrecieron hace casi dos meses .

Desde entonces el Barcelona no ha vuelto a mover ficha pero sí lo ha hará en breve el , desprendiéndose de Nicolás Otamendi e incorporando a Rubén Dias, sin olvidar que hace un mes también se hizo con los servicios de Nathan Aké. Ambos se unen a Aymeric Laporte, John Stones, el propio Eric y los jóvenes Philippe Sandler, Tosin Adarabioyo y Taylor Harwood-Bellis, de sólo dieciocho años. De todas formas, el City sigue pidiendo 25 millones por el central catalán.

En este contexto el Barcelona espera poder presentar una contraoferta con la tranquilidad de saber que el jugador quiere jugar en el Camp Noy y si no lo hace ahora lo hará en enero o, a lo sumo, a partir del 30 de junio de 2021 , cuando agotará su contrato con el club inglés. Está por ver si la nueva propuesta del Barcelona convence al City, de todas formas.

Memphis todavía es posible

El delantero centro es la posición que más le preocupa a Koeman. El técnico holandés ya comentó después de golear al que "ojalá podamos fichar a un delantero centro" ya que "siempre es bueno tener otro para tener otro plan" para admitir que "estamos trabajando en ello" . Sin embargo, el tiempo se acaba y no sólo porque el próximo lunes a medianoche cierre el mercado. Si el objetivo es Memphis Depay el Barcelona ya sabe que la fecha límite es dentro de tres días, el próximo viernes.

"Los jugadores que no se vayan el viernes, se quedan" afirmó el domingo el presidente del Olympique de . Jean-Michel Aulas añadió que "lo que no esté hecho este viernes, se aplazará hasta el año que viene" ya que considera que "los jugadores que se enfrenten al OM el domingo deben estar totalmente liberados" de otros pensamientos que no sean conseguir la victoria. Con sólo un año más de contrato la salida del holandés está valorada en unos 25 millones de euros.

El artículo sigue a continuación

Hasta el momento el Barcelona no ha podido presentar ninguna oferta en firme pero pretende hacerlo a poco que cierre la salida de Umtiti . El central no entrará en esta operación porque el club en el que se formó no puede asumir su elevada ficha pero Umtiti ya asume su adiós en la misma medida que mantenga sus emolumentos. Habrá que ver si finalmente el Barcelona logra desprenderse de este elevado sueldo para ir a por Memphis en las próximas 72 horas.

Lautaro, casi descartado

El que ya está prácticamente descartado -aunque no del todo, según ha podido saber este medio- es Lautaro Martínez . El club no quiere renunciar al trabajo realizado los últimos meses pero es consciente que no puede ni acercarse a los 65 millones de euros con los que el Inter aceptaría discutir su salida. Ni siquiera añadiendo jugadores como Junior Firpo o Rafinha Alcántara puede convencer al club italiano por lo que el fichaje de Lautaro, en estos momentos, es más un sueño que otra cosa.

Dest, el único que está al caer

El lateral estadounidense del es la única operación pendiente de anuncio . El Barcelona ha logrado acelerar la negociación después de la salida de Nélson Semedo para convencer al Ajax y traspasar al jugador de diecinueve años a cambio de 20+5 millones de euros a pagar en tres plazos durante los próximos cinco años.

A pesar de los rumores que hablan de la llegada inminente de Dest a Barcelona este medio puede asegurar que no viajará hasta que el acuerdo, pendiente de los últimos flecos, no sea oficial . Sería la cuarta incorporación del club azulgrana tras hacerse con los servicios de Francisco Trincao, Pedri González y Miralem Pjanic.