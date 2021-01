Con Rueda fuera de La Roja: ¿Cuáles son los candidatos para ocupar su lugar en la Selección chilena?

La directiva del fútbol chileno se encuentra buscando al reemplazante del técnico vallecaucano, quien fue presentado en la Selección de Colombia.

El pasado miércoles 14 de enero Reinaldo Rueda dejó de ser el seleccionador de . Así lo informó el sitio oficial de La Roja, donde, junto con dar a conocer la noticia, le agradeció al vallecaucano por su trabajo al mando del combinado nacional, al que arribó en 2018. De hecho, el propio DT caleño colgó en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida.

Y las cifras no respaldaron el proceso del DT caleño, quien dijo adiós con un 43,2 por ciento de rendimiento, tras cosechar nueve triunfos, ocho empates y 10 derrotas. Ahora, la ANFP sigue en busca de un sucesor para el colombiano y son varios los nombres que asoman para tomar la banca del representativo en su camino a 2022.

Cabe destacar que el estratega cafetero fue presentado como el nuevo técnico de Colombia para lo que resta de las Eliminatorias y la disputa de la 2021. Consultado por las razones que tuvo para aceptar el ofrecimiento de tomar el cargo dejado por Carlos Queiroz, Rueda aclaró que “lo que nos motivó fue el orgullo patrio, el sentimiento y la distinción de asumir esta gran responsabilidad y este gran desafío. Queremos cumplir con todas las expectativas”.

“Todo ha sido un proceso de lo que significó este ofrecimiento, con la expectativa de lo que significa dirigir acá. Siempre tuve ilusión de llegar acá”, complementó.

A continuación, los posibles candidatos. Eso sí, algunos se alejan de las pretensiones económicas:

MATÍAS ALMEYDA

La salida de Reinaldo Rueda ha sido sumamente compleja para la ANFP, pues hasta la fecha no han podido conseguir un reemplazante para lo que resta de las Eliminatorias rumbo a y la disputa de la Copa América 2021. De acuerdo a información de ADN Deportes, el otro candidato que surgió para asumir el cargo del ahora DT de es el entrenador de San José Earthquakes Matías Almeyda.

Eso sí, extécnico de tiene una clausula de salida con el equipo de la que asciende a los tres millones de dólares, cifra que excede las pretensiones del ente rector del fútbol chileno. De todas formas, estarían negociando con el entrenador y su representante para poder adecuar dicha cifra.

Desde Juan Pinto Durán se trabaja con hermetismo la negociación, luego que se cayeran algunos nombres, como fue el caso del español Rafael Benítez. En su palamrés como entrenador destacan la Primera B Nacional con el Millonario y . Dos , una Liga y una Supercopa al mando de Guadalajara. Además de la conquista de la Liga de Campeones de la CONCACAF con en 2018.

JOSÉ NÉSTOR PEKERMAN

La principal alternativa que manejan en Quilín es José Néstor Pekerman, quien llegaría al representativo nacional junto a Esteban Cambiasso como su ayudante técnico, según reveló La Cuarta.

El ex mediocampista, que se desempeñó por diez temporadas en el Inter, reside en Milán donde juegan los dos máximos referentes de La Roja: Arturo Vidal y Alexis Sánchez, "lo que acercaría la comunicación con ambos jugadores", detalla el citado medio.

"El otro miembro del staff sería Patricio Camps, ex delantero, quien lo ganó todo con el de Carlos Bianchi y José Luis Chilavert, en la primera mitad de los años noventa", completan. Cabe recordar que además de quien trabajara en Chile en las divisiones inferiores de (1992-94), Gabriel Heinze, Hernán Crespo y Ariel Holan, actual entrenador de , son nombres que también suenan por los pasillos de la ANFP.

Vale resaltar que la última experiencia de Pekerman en selecciones fue precisamente con los cafeteros, cuando los devolvió a una Copa del Mundo después de 16 años, llegando a cuartos de final en 2014. Mientras que en 2018 alcanzó los octavos convirtiéndose en el técnico con más duelos dirigidos en mundiales de la FIFA sumando todas las categorías profesionales.

Antes de su ciclo en tierras colombianas, el argentino estuvo al frente de la Albiceleste en sus categorías mayores, Sub 20 y Sub 17 con las que tuvo la oportunidad de estar en las Copas Mundiales de 1995, 1997, 1999, 2001 (juveniles ) y 2006 (mayores).

LOUIS VAN GAAL

Según reportó La Tercera, el neerlandés, con pasos como entrenador por , , Bayern Munich y , entre otros clubes, se habría ofrecido para ser el sucesor de Rueda, quien, fiel al citado medio, está a pasos de concretar su salida.

En la ANFP admiten que el nombre del holandés fue acercado por un agente autorizado por el estratega. “Me llamó un representante para ofrecerme a ese técnico. Me llegó ese currículum”, afirmó el director Jorge Yungue al matutino.

"Si bien el nombre de Van Gaal seduce, por su trayectoria, su avanzada edad (69) se contrapone con el perfil que se ha definido inicialmente". En ese contexto, el directivo espera que el arribo del español Francis Cagigao (que será el director nacional de las selecciones) constituya una asesoría clave. “Él tiene las competencias técnicas para ayudarnos a tomar la mejor decisión”, consigna.

Y agregan: "Van Gaal, en tanto, mostró interés por dirigir a la Roja a quienes comisionó para ofrecerlo. La traba es económica, pues el costo de su llegada sería similar a los ingresos que hoy tiene Rueda y que la ANFP pretende recortar".

Por el momento, el presidente Milad, en el marco del lanzamiento del proyecto del nuevo Juan Pinto Durán, declaró: “Por respeto al profesor Rueda no hemos iniciado conversaciones con ningún otro técnico, debido a que el profe tiene que definir su futuro lo antes posible y nosotros queremos que esto ocurra ojalá antes de Navidad para ver si contamos con él o buscamos un reemplazante”.

En paralelo, y de acuerdo a lo que consigna Radio Cooperativa, el caleño aprovechó la estadía de en Chile (en el marco de la ) para enviar equipaje a su país natal.

Además, detallan, Ramy Abbas, su representante, ya tiene avanzadas conversaciones con la Federación de la Tricolor. "Las principales diferencias en las negociaciones son los premios por clasificar al Mundial de Qatar y la duración del contrato, el cual pretenden en el círculo del técnico que se extienda hasta la Copa América de 2024 o hasta la cita planetaria del 2026".

GUSTAVO POYET

El entrenador uruguayo, y otrora jugador del , entre otros clubes, confirmó que su nombre fue acercado a la dirigencia del balompié nacional y no ocultó sus deseos de arribar a la Selección, siempre y cuando se regularice la situación con Rueda. “Me interesa y motiva. Pero antes habrá que ver qué pasa con el míster (Rueda), a quien le tengo un gran respeto“, señaló en diálogo con El Mercurio.

Y en la misma línea, afirmó que “sé que acercaron mi nombre. Hace poco estuvo la posibilidad de tomar un equipo chileno importante, pero finalmente no prosperó. He estado en contacto con gente vinculada a distintas selecciones en el mundo. Con estuve muy cerca en su momento”.

“Para un técnico es fundamental saber con qué material cuenta y Chile tiene donde echar mano. He visto bastante fútbol chileno en el último tiempo, por esa posibilidad que comentaba, a lo que uno se suma el conocer el recorrido de sus figuras que actúan en el extranjero”, reconoció.

Finalmente, el charrúa puntualizó que “por eso es interesante la opción, porque tiene mucho potencial para clasificar. Su base ganó dos Copa América, con jugadores de gran jerarquía, como Vidal, Sánchez, Aránguiz, Bravo, Vargas o Isla, por nombrar algunos. Y debe clasificar al Mundial como sea, hay una muy buena base“.

Cabe recordar que el estratega oriental registra pasos por el Brigthon & Hove Albion, equipo con el que consiguió la League One y el ascenso a Segunda División en 2011, Sunderland, , el Real de , Shanghái Shenhua de y el Girondins de de , su última experiencia en 2018.

MIGUEL HERRERA

Miguel Herrera ya piensa en su futuro luego de haber salido del América. En ese sentido, el exentrenador de las Águilas aseguró que su nombre suena en Europa y Chile.

“Me han llamado de fuera, de Arabia, de China, no me llama la atención eso ahorita. Por supuesto que está también mi nombre en la mesa de la gente de Chile, que me ha estado llamando para ver si me interesa, es una Selección atractivísima, pero tampoco he recibido una llamada de la Federación chilena, yo lo sé porque me dijeron que está surgiendo mi nombre en la Selección de Chile y me da gusto", aseguró en entrevista con TUDN.

"También me han hablado de Europa, que mi nombre está en la mesa de varios clubes y podrían estar pensando cambiar de técnico y eso me da mucho gusto, pero no me ha hablado nadie”, agregó. Cabe recordar que el Piojo fue cesado de su cargo tras el fracaso en la y en . "Hay mucha materia prima en la Selección de Chile, tienen muy buenos jugadores, algunos de fama mundial como Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Además el futbolista chileno ha sido entregado y determinado. He dirigido a muchos, desde 'Chupete' Suazo a otros más recientes como Nicolás Castillo", añadió.

Y sentenció: "(Chile) es una gran Selección, una gran oportunidad. Pero hay que esperar, no nos podemos adelantar. Es una situación atractiva, por supuesto. Alguna vez estuve cerca de dirigir a Chile, cuando eligieron a Pizzi", cerró.

HERNÁN CRESPO

Esta semana será definitoria para el futuro de la Selección chilena. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que la fecha límite para saber qué pasará con Reinaldo Rueda y la banca de La Roja será el 31 de diciembre. En ese sentido, surgió el nombre de Hernán Crespo, actual DT de , equipo que disputará las semifinales de la Copa Sudamericana con . Al respecto, el timonel admitió que el nacido en Buenos Aires es un "buen nombre".

"Hay un tiempo limitado para definir la situación de Rueda. La decisión debe estar lo más rápido posible, si no quiere continuar, traemos un DT, pero el plazo para saber esto tiene como límite el 31 de diciembre. Si Rueda decide ir a Colombia, sabemos el riesgo de negociar en otro lugar. Tendremos que hablar y llegar a un consenso”, informó en diálogo con DirecTV.

El ex mandamás de agregó que el nuevo estratega del representativo "debe ser un tipo con mucha ambición y ganador. Debe ser de habla hispana y que tenga un rápido período de adaptación. Queremos un entrenador que tenga experiencia internacional, que ojalá haya estado en un Mundial. Debe ser referente, que inspire respeto en los jugadores. Hay muchas posibilidades, Hernán Crespo es un buen nombre".

Cabe destacar, eso sí, que el nombre de Crespo surgió también en Racing tras la salida de Sebastián Beccacece. Alexander Medina, Diego Dabove y Guillermo Barros Schelotto son los otros apuntados.

De todas formas, el ente rector del fútbol chileno buscará la aprobación del español Francis Cagigiao, el nuevo jefe de selecciones, antes de empezar a trabajar en el reemplazante del vallecaucano. "Francis Cagigao, director deportivo de la Selección, conoce a casi todos los jugadores y entrenadores de la Selección chilena. Tiene mucha experiencia, conoce muy bien el fútbol chileno, no necesitará una gran adaptación para el día de mañana traer un DT", cerró.

SEBASTIÁN BECCACECE

El estratega argentino, ex ayudante de Jorge Sampaoli en La Roja y en , es uno de los nombres que interesan en Quilín luego de renunciar al banco de Racing.

"Es un nombre que se va a analizar", indicó a El Mercurio una fuente desde Juan Pinto Durán, quien además enfatizó que el rosarino "ya estuvo con la Selección en Eliminatorias y en el Mundial de Brasil 2014, junto a Jorge Sampaoli, y luego fue parte del triunfo en la Copa América del 2015. Conoce el camarín", añadieron.

Eso sí, para la ANFP, el punto en "contra" sería la traumática salida de él junto al casildense, quienes demandaron al organismo por tres mil 300 millones de pesos en una causa que aún se encuentra abierta en el Primer Juzgado Civil de Santiago.

Mientras, desde Colombia indicaron que las negociaciones entre la Federación y Rueda se mantienen: "Tiene que haber un esfuerzo de las partes para allanar su llegada", dijo Fernando Jaramillo, vicepresidente. "No se ha caído la negociación. Nuestro presidente y Reinaldo, que es un gran técnico, están buscando llegar a un acuerdo. El tema económico es complejo en este tipo de negociaciones", cerró el directivo.

LUCIANO SPALLETTI

Si bien todavía no se resuelve la partida de Reinaldo Rueda de la Selección, aseguran que desde la ANFP surgió un nuevo candidato. Se trata de Luciano Spalletti, extécnico de equipos como la y el , entre otros.

Según informó Radio Cooperativa, el italiano "entregó una respuesta afirmativa cuando fue consultado si es que le interesaría que acercaran su nombre hasta las oficinas de la ANFP". Fiel al medio, el idioma y su alto salario serían las principales trabas para sumir en reemplazo del caleño. Dentro de sus logros destacan dos Coppa (2006-2007 y 2007-2008) y una Supercopa (2007) con la Loba, cuando tuvo a David Pizarro entre sus dirigidos; además de levantar el trofeo de la liga rusa con el Zenit de San Petersburgo en dos ocasiones.

ROBERTO DONADONI

Roberto Donadoni, histórico ex mediocampista italiano, quien dirigió a Erick Pulgar durante dos temporadas en el , es el otro nombre que suena para asumir la banca del combinado nacional.

Según comentaron a La Cuarta desde el organismo de Quilín, "el de Roberto Donadoni es un nombre interesante para la Selección de Chile. Tiene la trayectoria suficiente para tomar este desafío".

El DT, con pasos por , Livorno, , y , entre otros, se encuentra actualmente al mando del club chino Shenzhen FC, cuadro en el que tiene como ayudante al ex defensor de La Roja, Jorge Vargas. Cabe recordar que fue cesado de la Selección azzurra tras la eliminación en los cuartos de final de la de 2008.

JÜRGEN KLINSMANN

Según ADN Radio, "el representante de Klinsmann, Andy Gross, reveló que el campeón del mundo en Italia 90 tendría disposición absoluta para asumir el banco de la Selección". El último club del ex técnico de fue el Hertha Berlin, que abandonó en plena 2019-2020.

El alemán y campeón olímpico del 96, que dirigió a Die Mannschaft además del Bayern Munich, ostenta una , un tercer lugar en el Mundial del 2006 y un cuarto en la Copa América 2016 que ganó La Roja de Pizzi.