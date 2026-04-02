«Con las rodillas temblorosas, al Doctor Bibber en el Feyenoord»

El columnista Guido Tijman analiza cada semana, con la ironía habitual, los acontecimientos del mundo del fútbol. En esta ocasión, se centra en la larga lista de lesiones del Feyenoord y en las curiosas noticias sobre la lesión de Kylian Mbappé.

Por un momento, el mundo del fútbol se vio en vilo. Kylian Mbappé —actualmente el mejor jugador del mundo— habría recibido luz verde tras realizarse una resonancia magnética de la rodilla equivocada. Según el medio francés RMC Sport, se habría examinado la rodilla derecha, cuando las molestias se referían a la izquierda. ¿El resultado? Jugó tres partidos con una pequeña rotura en el ligamento cruzado, tras lo cual estuvo tres semanas de baja.

Los gallitos franceses en la capital española parecen no ser una buena combinación médica, ya que, si creemos a L’Equipe, a Eduardo Camavinga le habrían examinado el tobillo derecho mientras que, como ya habrás adivinado, las molestias se localizaban en el tobillo izquierdo. Camavinga también podría volver a jugar, tras lo cual su lesión se agravó y él también estuvo fuera de juego durante semanas.

¿Es que los especialistas médicos del club más rico y exitoso del mundo ya no saben distinguir entre la izquierda y la derecha en cuanto un francés se tumba en la camilla? Los medios franceses lo afirmaban rotundamente, pero el propio Mbappé desmintió todos los rumores. Sea o no un bulo: el Real Madrid actuó con el mismo oportunismo que muestra con los jugadores y los entrenadores, y despidió a varios miembros del cuerpo médico.

La dietista Itziar González, que ya había sido despedida anteriormente, volvió a lanzar críticas demoledoras y habló de cómo los especialistas médicos —que la habían acosado hasta su salida— utilizaban la versión gratuita de ChatGPT para recetar suplementos. Mientras tanto, el Real Madrid recuperó en enero a Niko Mihic como jefe del cuerpo médico. Un detalle llamativo: el croata fue despedido en 2023 debido a una oleada de lesiones en el club.

La mala gestión médica reina en el Real Madrid. El Feyenoord también acusó de ello al equipo médico de Eslovaquia, después de que Leo Sauer —en contra de todos los consejos de los rotterdameses— fuera alineado contra Kosovo y volviera a caer lesionado antes del descanso con una lesión muscular que lo mantendrá de nuevo fuera de juego durante mucho tiempo.

Pero mientras que la señora González quizá siga resentida, la (mala) gestión médica del club del sur parece basarse en la versión gratuita de ChatGPT. Consultada por el jefe del cuerpo médico: el doctor Bibber. A pesar de todos los tratamientos con placenta, aspersiones de agua de Lourdes, curaciones por la oración, rituales chamánicos, baños de hielo y terapias con arcilla: desde hace ya dos años, un monstruo de las lesiones se propaga por el sur de Róterdam.

Con frecuencia hay más de una docena de jugadores en la lista de lesionados y, en 2026, se suma uno casi cada semana. Bart Nieuwkoop entró en el partido contra el FC Twente en sustitución del lesionado Gijs Smal y, siete minutos después, sin haber tocado un balón, tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. Unas semanas más tarde, en su regreso contra el Excelsior, volvió a lesionarse. Esta vez, para el resto de la temporada.

Quien quiera conseguir un autógrafo o un selfi con un jugador del Feyenoord tiene más posibilidades en el Hospital Maasstad o en la Clínica de Rehabilitación Rijndal que en De Kuip o en Varkenoord. Los hombres de Brian Priske y Robin van Persie corren el riesgo de dejar un legado de una generación enyesada llena de leyendas de la enfermería. Caen como fichas de dominó de cristal. Con cartílagos de pan crujiente. Donde antes los rivales llegaban a De Kuip con las rodillas temblorosas, ahora son los jugadores del Feyenoord los que acuden con las rodillas temblorosas al doctor Bibber.