El Al-Hilal ha decidido imitar a su vecino y rival histórico, el Al-Nassr, en medio de la feroz rivalidad que mantienen por el título de la Liga Roshen de Arabia Saudí durante la presente temporada, a pocas horas de enfrentarse al Al-Khaloud.

El Al-Hilal recibe a su rival, el Al-Khaloud, mañana miércoles, en el estadio Kingdom Arena, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

El club Al-Hilal publicó un comunicado en su página web en el que anunciaba una reducción del 50 % en el precio de las entradas para el partido, con el fin de animar a la afición a asistir, especialmente dada la importancia de este encuentro en la trayectoria del equipo en la Liga Roshen.

«El Líder» aclaró en su comunicado que el príncipe Al-Waleed bin Talal, miembro de oro del club Al-Hilal, ha asumido la mitad del coste de las entradas para el partido, excepto las categorías Diamante, Oro y Plata, y le ha expresado su agradecimiento por este gesto.

Esta medida del Al-Hilal se produjo después de que su vecino y rival tradicional, el Al-Nassr, decidiera anteriormente reducir los precios de las entradas para sus partidos de la Liga Roshen, con el fin de animar a la afición a acudir al estadio.

El Al-Hilal ocupa el segundo puesto en la clasificación de la Liga Saudí con 65 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por delante del Al-Ahli, que ocupa el tercer puesto.