¡Con hinchas camuflados! Atlético Tucumán venderá entradas generales para el partido contra River

El presidente del Decano anunció que se venderán localidades para hinchas del Millonario, pero que no podrán llevar indentificación.

River está a un partido de conseguir un título que se le niega desde el primer semestre del 2014 y es el único que le falta ganar a Marcelo Gallardo. Para asegurarlo sin necesidad de esperar un traspié de Boca, el Millonario deberá ganar en Tucumán, donde podrá tener el acompañamiento de sus hinchas, aunque no podrán estar identificados.

Mario Leito, presidente de , confirmó este domingo que habrá venta de entradas generales y que "no vamos a preguntarle si son hinchas de Atlético o de River", aunque tanto él como el vicepresidente Enrique Saavedra realizaron varias recomendaciones: que aquellos fanáticos del equipo de Núñez no deben ir con la camiseta y que no habrá una tribuna especial, sino que estarán mezclados con los simpatizantes del Decano.

Además, el mandatario agregó en Super Mitre que se venderán "entre 10 mil y 15 mil entradas". Restan conocerse los detalles del expendio, pero se espera que el equipo del Muñeco tenga un importante apoyo, sobre todo de parte de los hinchas del norte del país, en el duelo que debe ganar para ser campeón local después de seis años.