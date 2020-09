Con golazo al Bremen, Jhon Córdoba cambia camiseta pero no costumbre

Jhon Córdoba se estrenó con todo en el Hertha Berlin. El colombiano que rompe redes semana a semana en la , cambió el Köln a mitad de semana por el conjunto de la capital pero no su costumbre goleadora: en el debut, contra el , entró con exceso de ganas y las capitalizó con un fuerte derechazo a colocar tras el contraataque que lideró el australiano Mathew Leckie.

Debut. Goal. Win.



A great start to life in blue and white for @Jhoncordoba4 💙#SVWBSC #hahohe pic.twitter.com/QFCIeMRvR8