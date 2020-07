Con el Getafe en la mira: Conte busca retener a Alexis Sánchez para la Europa League

El chileno podría regresar al United previo al cruce con los de Bordalás. "Espero que el club pueda resolver esta situación", dijo el DT del Inter.

La continuidad de Alexis Sánchez se ha convertido en una prioridad para el . Y es que desde la reanudación de la , el chileno ha participado en 10 goles, con tres conquistas y siete asistencias, siendo fundamental para alcanzar el subliderato, superando al sorprendente , aunque con nulas opciones de alcanzar a la que, con un triunfo en las tres fechas que restan para el término de la competencia, alzará su noveno Scudetto consecutivo.

Ahora, el objetivo de los lombardos es poder retenerlo para que pueda disputar íntegramente la , con el como primer desafío. El ganador de este duelo se enfrentará, en cuartos de final, al vencedor de los octavos entre Rangers y . En el partido de ida, los alemanes ganaron 3-1 en casa. “Hemos tenido algún contacto con el para entender si podemos extender su estadía después de los playoffs de la Europa League con el Getafe”, admitió hace unos días Giuseppe Marotta, director deportivo de los Nerazzurri.

"Es una situación inusual, ya que la Europa League se perjudicaría con la ausencia de ciertos jugadores. El tema todavía no está arreglado y estamos trabajando para que se quede con nosotros, como mínimo, hasta el final de esta temporada", complementó.

Y en la previa al viaje a Gelsenkirchen, para medirse al equipo de José Bordalás, el próximo 5 de agosto en el Veltins-Arena, y ante los rumores que indican que los Diablos Rojos no alargarían el préstamo del Niño Maravilla en la península, por lo que tendría que regresar a Old Trafford, Antonio Conte sostuvo que "espero que el club sea capaz de resolver esta situación porque hasta ahora no teníamos muy disponible a Alexis (por una lesión al tobillo) y jugábamos cada 3 o 4 días en liga solo con Lautaro, Lukaku y el joven Esposito, que todavía tiene que abrirse camino. Tener una alternativa valiosa para el ataque es algo fundamental para nosotros (...) El problema es el United", reconoció.

Y es que desde la vuelta tras el confinamiento, el nacido en Tocopilla ha sido uno de los más influyentes en los milaneses junto al belga, quien ha sumado seis dianas, incluso perdiéndose dos partidos por lesión, y superando al exRacing, quien solo ha anotado un tanto y dado dos asistencias.

"Ganar nunca es fácil y en la Europa League hay equipos grandes, sobre todo el Manchester United. Claro que queremos hacerlo lo mejor posible y siempre les digo a los chicos que no podemos ponernos límites. Pero al mismo tiempo somos conscientes de nuestro camino, del hecho de que tenemos que crecer. El Getafe es una equipo con historia que ha hecho sufrir mucho al y al . No será fácil, entre otras cosas porque jugaremos en Europa League después de muchas semanas agotadoras. Espero tener a todos disponibles para ese partido, porque este año, sobre todo en el medio campo, hemos tenido muchos problemas. Vecino y Sensi, así como Sánchez, fueron ausencias inesperadas y tenemos que agradecer el tener a un jugador como Borja Valero porque nos ha salvado en muchas situaciones", cerró.