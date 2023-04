Comunicado del Espanyol contra los arbitrajes sufridos: muestra su preocupación por la disparidad de criterios en la aplicación del VAR

Nuevo comunicado de un club de la Liga, tras el publicado horas antes por el Sevilla

El fin de semana ha comenzado con polémica, a vueltas con los arbitrajes en el fútbol español. Primero fue el Sevilla el que publicaba un comunicado exigiendo igualdad en el trato de los colegiados y horas más tarde, el Espanyol hacía lo propio, al considerarse perjudicado por el VAR en las dos últimas jornadas.

Se quejan los periquitos de las diferencias de criterio a la hora de aplicar el video arbitraje y la gota que ha colmado el vaso, ha sido la jugada en la que Braithwaite ha visto como se le anulaba un gol ante el Athletic por una mano previa de Joselu.

Así reza el comunicado oficial íntegro.

El RCD Espanyol de Barcelona quiere mostrar su disconformidad y preocupación ante las actuaciones arbitrales recibidas a lo largo de la temporada y especialmente, ante la disparidad de criterios arbitrales en la aplicación del VAR.

Entendemos que diferentes errores en el uso de la tecnología VAR han perjudicado de forma notable a nuestro equipo, algo que es más que evidente en las dos últimas jornadas. En la pasada, en Girona, un penalti señalado por el colegiado a nuestro jugador, Vinicius de Souza, en las postrimerías del partido, no es revisado por el VAR a pesar de que no existe acción punible alguna en el área; hoy, sin embargo, sí entra en escena el VAR para anular un gol legal a Martin Braithwaiteen el minuto 43 del RCD Espanyol -Athletic Club, al señalar una supuesta e inverosímil mano voluntaria previa de Joselu Mato. Sin embargo, lo que confirman las imágenes del propio VAR es que el delantero, es claramente agarrado por el brazo por el jugador del Athletic Club, Vivian, dentro del área y, como consecuencia, el balón le impacta en la mano, siendo además imposible que exista voluntariedad alguna en la acción. Tampoco se estimó oportuno hoy mostrar la segunda tarjeta y, por tanto la expulsión, de Dani García en el minuto 42 de partido, cuando corta, sin opción alguna de disputar el balón, una acción de contraataque de nuestro equipo en la que se aplica ley de la ventaja.Hablamos de acciones determinantes para el resultado final de los últimos dos encuentros. Acciones que se suman a agravios comparativos como los sufridos en la jornada 2 frente al Rayo, en la que el VAR interviene para expulsar a Serg Gómez por un supuesto codazo a un rival o en la jornada 7, frente al Valencia, en la que el expulsado por idéntica acción, también tras revisión del VAR, fue Martin Braithwaite.No estimó oportuno el VAR revisar una acción idéntica en la jornada 19 en Almería, cuando la víctima de la acción fue el delantero danés. Un partido en el que tuvimos el dudoso honor de asistir a la primera revisión a pie de campo por parte del colegiado de un fuera de juego milimétrico varios pases antes de una acción que acabó en un penalti clamoroso sobre Edu Expósito, que además hubiera conllevado la expulsión de César de la Hoz. De nuevo, y a pesar de acabar en victoria el encuentro, el partido contra el Betis en la jornada 18 significó un gol anulado a Aleix Vidal por una supuesta falta previa de Puado. Un Puado que fue agarrado por un rival en el área antes de que, en una acción para tratar de desembarazarse del mismo, golpeara fortuitamente la cara del jugador contrario. Tampoco ahí apareció el VAR.Y un largo etcétera de acciones en las que el denominador común es el dispar criterio a la hora de usar o no la tecnología VAR existente y el claro perjuicio, a nuestro entender, de nuestros intereses.

No pretendemos excusar en lo arbitral, errores propios, que son los que principalmente nos colocan en una compleja situación deportiva en este final de temporada. Somos y seremos respetuosos con la difícil labor arbitral y hemos mostrado una exquisita empatía en lo que va de competición, a pesar de haber sentido, en reiteradas ocasiones, que el criterio y las decisiones nos eran esquivos. Pero no podemos seguir impasibles antes una situación de objetivo perjuicio y dispar criterio en el uso de la tecnología y en la aplicación del reglamento.