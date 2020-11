Competición le abre expediente a Ronald Koeman por sus críticas al VAR en el Clásico

El técnico holandés se arriesga a una sanción de entre 4 y 12 partidos por sus críticas al VAR tras perder el Clásico.

El Comité de Competición ha abierto un expediente a Ronald Koeman a raíz de sus manifestaciones sobre el VAR realizadas después del Clásico del pasado 24 de febrero que se saldó con el resultado de 1 a 3 a favor del y que culminó con las críticas del entrenador azulgrana al decretar el colegiado, Martínez Munuera, un penalti contra el cuadro azulgrana por un agarrón de Clément Lenglet a Sergio Ramos que se revisó a instancias del VAR.

El técnico holandés comentó que "me gustaría que me explicaran cómo funciona el VAR en España" y apuntó que "en todos los partidos que llevamos, solamente ha entrado en contra del , pero nunca a favor" para recordar que "lo hizo también en el partido contra el y el , por jugadas en contra nuestra".

Desde entonces el entrenador del Barcelona está pendiente de una posible sanción de entre cuatro y doce partidos según lo recogido en el Código Discipliario aunque no está claro que finalmente sea castigado debido a que sus quejas se refieren al uso del VAR y no expresamente a una decisión concreta del árbitro, como señala el reglamento. Koeman, de todas formas, ha rechazado realizar nuevos comentarios al respecto, y por ahora se le ha abierto expediente a la espera de que se pueda concretar o no la sanción.

El ex directivo Vilajoana, también expedientado; Busquets se libra

Igualmente también ha sido expedientado el ex directivo Xavi Vilajoana, que publicó un tuit utilizando un lenguaje soez en el que cargaba contra el colegiado del Clásico exclamando que el arbitraje fue "un escándalo" para rectificar poco después, circunstancia que no le ha evitado la apertura del expediente.

El que se ha librado es Sergio Busquets. El segundo capitán barcelonista comentó al final del partido que "hay muchas jugadas así y a veces entra el VAR y a veces no" pero el Comité de Competición no ha abierto ningún expediente a Busquets, de momento.