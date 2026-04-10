Cómo ver y seguir en streaming el UFC 327: Prochazka vs. Ulberg. Fecha, horarios, cartelera y enlaces de streaming

El UFC 327 enfrenta a dos de los luchadores más peligrosos de la división de peso semipesado: el excampeón Jiri Prochazka vs. el prometedor Carlos Ulberg, en un combate estelar que promete ser espectacular.

Prochazka, conocido por su estilo poco ortodoxo y su poder de nocaut, busca reafirmarse en la lucha por el título, mientras que Ulberg llega con impulso y algo que demostrar ante uno de los mejores de la división.

Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el UFC 327: fecha, horarios, cartelera completa y cómo verlo en cualquier parte del mundo.

¿Cuándo es el UFC 327: Prochazka vs. Ulberg?

Se celebrará el sábado 11 de abril de 2026 en Estados Unidos.

Debido a la diferencia horaria, los aficionados del Reino Unido y Europa podrán ver la acción en la madrugada del domingo.

¿A qué hora empieza el UFC 327?

Primeras rondas preliminares: 17:30 h (hora del Este) / 14:30 h (hora del Pacífico)

17:30 h (hora del Este) / 14:30 h (hora del Pacífico) Preliminares: 19:00 ET / 16:00 PT

19:00 ET / 16:00 PT Cartelera principal: 21:00 ET / 18:00 PT

El combate estelar Prochazka vs. Ulberg empezará alrededor de las 5:00 a. m. BST, según la duración de los combates previos.

Cómo ver y retransmitir UFC 327

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Cartelera de combates del UFC 327