Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en YouTube

La Copa Mundial de la FIFA 2026 supone un cambio clave en la transmisión digital del fútbol, pues YouTube será la plataforma oficial del torneo. Los aficionados de todo el mundo podrán ver avances, resúmenes, contenidos de creadores y partidos gratuitos seleccionados en YouTube. En Estados Unidos, todos los encuentros se emitirán en directo a través de YouTube TV.

Aquí, GOAL te explica dónde ver la cobertura en directo gratuita, los momentos destacados, las cadenas oficiales y la disponibilidad a nivel mundial.

¿Se puede ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en directo en YouTube?

Es la primera Copa en la que YouTube forma parte oficial de la estrategia digital de la FIFA. Gracias a acuerdos con titulares de derechos regionales y emisoras, los aficionados tendrán más contenido en directo que nunca en la plataforma.

Por primera vez, las cadenas participantes pueden retransmitir los primeros 10 minutos de cada partido en sus canales oficiales de YouTube. Así se amplía el acceso global y se impulsa la participación de una audiencia cada vez más digital y móvil.

En algunos países, las televisiones podrán emitir partidos gratis en YouTube, según los derechos regionales. Además de los encuentros en directo, el canal oficial de la FIFA ofrecerá resúmenes, contenidos de creadores, imágenes detrás de las cámaras y clásicos del Mundial durante todo el torneo.

Guía global de YouTube para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Región / País Cadena(s) oficial(es) Plataformas de streaming adicionales Australia SBS SBS On Demand Brasil Grupo Globo / CazéTV Globoplay Canadá Bell Media (TSN, CTV, RDS) TSN Direct, RDS Direct Francia beIN Sports / M6 beIN CONNECT, 6play Alemania ARD / ZDF / Magenta Sport ZDF Mediathek, MagentaTV India y Asia Meridional Viacom18 / JioCinema JioCinema Italia RAI RaiPlay Japón DAZN / NHK DAZN México TelevisaUnivision / TV Azteca ViX Oriente Medio y Norte de África (MENA) beIN Sports beIN CONNECT Nueva Zelanda TVNZ TVNZ+ Portugal Sport TV Aplicación de Sport TV Sudáfrica SuperSport / SABC DStv Stream, SABC+ Corea del Sur JTBC / KBS Aplicaciones de emisión regional España RTVE / DAZN RTVE Play, DAZN África subsahariana New World TV / SuperSport Plataformas de streaming regionales Reino Unido BBC / ITV BBC iPlayer, ITVX Estados Unidos FOX Sports / Telemundo YouTube TV, app de FOX Sports, Peacock y Tubi.

Cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 gratis en YouTube

Solo tienes que abrir la app o el sitio web de YouTube en tu móvil, tablet, smart TV, ordenador o consola. Busca los canales oficiales de la FIFA o la cuenta verificada de tu cadena local para ver partidos en directo, avances, resúmenes y toda la cobertura del torneo.

La disponibilidad gratuita varía por país, así que suscríbete a los canales oficiales y activa las notificaciones para recibir alertas de partidos, ruedas de prensa y resúmenes en tu región.

El canal oficial de la FIFA actuará como centro de contenidos, con momentos destacados, reportajes, análisis y actualizaciones diarias.

¿Qué partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se podrán ver en YouTube?

No todos los encuentros se emitirán completos en laplataforma, pues los derechos de retransmisión varían por país. No obstante, el acuerdo entre la FIFA yYouTube permite a los titulares de derechos oficiales transmitir algunos partidos en directo.

Gracias a este acuerdo, lascadenas participantes podrán emitir los primeros 10 minutos de cada partido en directo a través de YouTube. La disponibilidad de los encuentros dependerá de los derechos de retransmisión locales. En algunas regiones, YouTube ofrecerá resúmenes y contenido complementario, mientras que en otras brindará cobertura en directo adicional y gratuita durante el torneo.

¿Cuál es la diferencia entre YouTube y YouTube TV para el Mundial?

Aunque ambos servicios son de Google, ofrecen experiencias distintas para ver la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La plataforma estándar de YouTube ofrece contenido digital gratuito: avances en directo, resúmenes, Shorts, análisis postpartido, cobertura de creadores y, en algunos casos, partidos completos gratis, según los acuerdos locales. No requiere suscripción y está disponible en todo el mundo.

YouTube TV es un servicio de streaming de televisión en directo de pago, por ahora solo disponible en Estados Unidos. A diferencia de otras plataformas que ofrecen fragmentos, permite ver las retransmisiones completas del Mundial en los canales oficiales como FOX, FS1, Telemundo y Universo.

Quienes busquen toda la cobertura, desde el partido inaugural hasta la final, pueden usar YouTube TV como alternativa a la TV por cable, mientras que la app principal de YouTube ofrece contenidos gratuitos complementarios.

¿Transmite YouTube TV todos los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Los aficionados estadounidenses podrán ver todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en YouTube TV, siempre que su paquete incluya a los socios oficiales de transmisión.

YouTube TV ofrece FOX y FS1 para la cobertura en inglés, y Telemundo y Universo en español durante todo el torneo. Con 104 partidos en 2026, la plataforma permite verlos en directo sin suscripción de cable.

Además, su Cloud DVR ilimitado permite grabar los partidos para verlos después y la función «Key Plays» muestra los momentos clave para quienes se incorporan tarde.

Aunque YouTube TV ofrece cobertura completa en Estados Unidos, fuera de este país la disponibilidad dependerá de los derechos locales.

¿Se podrá ver la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en YouTube a nivel internacional?

Se espera que múltiples cadenas internacionales usen la plataforma para emitir contenido relacionado durante el torneo.

En Europa, África, Asia, Oriente Medio y Sudamérica, los titulares de derechos ofrecerán distintos niveles de cobertura en YouTube: resúmenes, ruedas de prensa, análisis, entrevistas y algo de directo. El contenido variará según los acuerdos de licencia locales.

Emisoras como SuperSport en Sudáfrica, beIN Sports en Oriente Medio y el norte de África, y cadenas deportivas regionales de Asia y Sudamérica usarán YouTube como plataforma digital secundaria para complementar su cobertura televisiva.

Así, YouTube podría convertirse en uno de los destinos globales más usados para el contenido complementario de la Copa del Mundo, sobre todo entre el público joven y el que prefiere los dispositivos móviles.

¿Se bloquearán geográficamente las retransmisiones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en YouTube?

Se espera que algunas transmisiones y contenidos en vivo de la Copa del Mundo en YouTube tengan restricciones geográficas, según los derechos regionales. Aunque la alianza FIFA-YouTube amplía el acceso global al torneo, la disponibilidad dependerá de los acuerdos locales de transmisión.

Por ello, en algunas regiones se ofrecerán partidos en directo gratis, mientras que en otras solo habrá resúmenes y vídeos cortos. Estas restricciones dependerán de la cadena y el territorio durante el torneo.

Quienes viajen y quieran ver la cobertura de su país o sortear las restricciones regionales pueden usar una VPN para acceder de forma segura a sus transmisiones habituales.

¿Qué canales de YouTube mostrarán contenido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

El canal oficial de la FIFAen YouTube liderará la difusión con resúmenes, archivos, reportajes, entrevistas y cobertura digital exclusiva.

Además del canal oficial de la FIFA, se espera que las cadenas regionales publiquen contenidos del Mundial en sus cuentas verificadas de YouTube. Entre ellas pueden estar FOX Soccer, Telemundo Deportes, beIN Sports, SuperSport, JTBC, KBS y otros titulares de derechos oficiales, según el territorio.

Como la cobertura varía por país, se recomienda suscribirse al canal dela FIFA y al de la cadena local para no perderse avances, resúmenes y posibles partidos gratuitos.

¿Se podrá ver la Copa del Mundo en YouTube para móviles, televisores inteligentes y consolas?

La app de YouTube funcionará en móviles, Smart TVs y consolas, facilitando el acceso al torneo a aficionados de todo el mundo.

Los espectadores podrán ver los partidos y los momentos destacados del Mundial en smartphones, tabletas, navegadores de ordenador, Smart TVs, Android TV, Apple TV, dispositivos Chromecast y consolas como PlayStation y Xbox. Así podrán cambiar sin problemas entre dispositivos móviles y pantallas grandes durante todo el torneo.

En Estados Unidos, los suscriptores de YouTube TV podrán ver los partidos completos a través de la app en cualquier dispositivo compatible, en casa o de viaje.