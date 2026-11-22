Cómo ver el Liverpool vs Manchester United con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 22 nov 2026 - 11:30 Anfield

Mauricio Pochettino inicia su etapa en el Manchester United en uno de los escenarios más exigentes del fútbol inglés: el equipo visita Anfield para enfrentarse al Liverpool en la Premier League este domingo.

Pochettino llegó a Carrington el miércoles para sustituir al destituido Michael Carrick, después de que el United lograse una sola victoria en sus primeros 10 partidos de liga. El club ocupa el 18.º puesto, su peor posición a estas alturas desde la temporada 1986-87. El técnico ha admitido que duerme solo tres o cuatro horas cada noche mientras intenta preparar a su plantilla a contrarreloj.

El Liverpool ocupa el cuarto puesto y, según el superordenador de Opta, tiene un 57,3 % de probabilidades de ganar, aunque solo ha logrado una victoria en sus cinco partidos de liga en casa esta temporada. El equipo de Andoni Iraola también cayó ante el Fenerbahce en la Champions League en su último compromiso europeo.

Iraola ha advertido a sus jugadores de que no deben dejarse engañar por la posición liguera del United. Los visitantes ganaron 2-1 en Anfield la temporada pasada y se impusieron al Liverpool en los dos enfrentamientos de liga, unos resultados que los convierten en una amenaza creíble independientemente de su puesto en la clasificación.

Pochettino se hace cargo de un equipo que aún no ha dejado su portería a cero en la Premier League y que concede 0,14 goles esperados sin contar penaltis por disparo recibido, la peor cifra de la competición. Su tarea más inmediata es organizar una defensa que ha quedado expuesta repetidamente esta temporada.

El argentino también arrastra un complicado balance personal ante el rival de este domingo: no ha ganado ninguno de sus últimos ocho enfrentamientos con el Liverpool durante sus etapas en el Tottenham y el Chelsea. Tanto los antecedentes como las circunstancias hacen de este partido una prueba exigente.