Cómo ver el Vélez Sarsfield-Independiente con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede serte útil.
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- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
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Previa del partido
Vélez Sarsfield recibe a Independiente en un partido de la Liga Profesional. La sede y la hora de inicio aún no están confirmadas.
El Vélez de Guillermo Barros Schelotto llega tras una racha de resultados dispares. Ganó 1-0 a Gimnasia Mendoza y goleó 5-0 a domicilio a Central Córdoba de Santiago, antes de empatar 2-2 con San Lorenzo y perder 2-0 ante Unión.
Su último partido, un 2-2 ante Belgrano, figura como victoria. Ocupa el tercer puesto en las dos tablas del Grupo A de esta temporada.
Independiente, dirigido por Jadson Viera, llega con más impulso. Ganó 2-1 a domicilio a Argentinos Juniors el 21 de noviembre y venció 2-1 a Deportivo Riestra en su anterior partido.
Antes había empatado 1-1 con Defensa y Justicia y perdido 1-0 ante Boca Juniors. Ocupa el quinto puesto en la tabla del Grupo A del Apertura y el sexto en la del Grupo A del Clausura.
Vélez tiene a su favor el resultado del enfrentamiento más reciente entre ambos. Ganó 1-0 el 3 de agosto en la Liga Profesional.
Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido, junto con las cifras más relevantes.
Novedades de los equipos y plantillas
Vélez Sarsfield contra Independiente alineaciones probables
Manager
- G. Barros Schelotto