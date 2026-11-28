Cómo ver el Deportivo de La Coruña vs Barcelona con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que tiene los derechos de emisión.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

El Barcelona visita el domingo al Deportivo de La Coruña en el Abanca-Riazor, en La Coruña, en un partido de LaLiga. El líder se enfrenta a un recién ascendido que ocupa la 12.ª posición.

El Deportivo ha tenido una trayectoria irregular en las últimas semanas. Perdió 3-1 ante el Deportivo Alavés en su último partido de liga y ha ganado dos de sus cinco últimos encuentros en todas las competiciones.

El equipo local cuenta con un nombre conocido en ataque. Pierre-Emerick Aubameyang, exdelantero del Barcelona, ha marcado en cada una de las cinco primeras jornadas de LaLiga del Deportivo y se espera que sea titular ante su antiguo club.

El Barcelona llega en buena forma tras ganar el miércoles por 4-1 a domicilio al Sabah en la Champions League. Anthony Gordon marcó dos goles en Bakú y fue elegido Jugador de la Semana de la Champions League por su actuación.

El equipo de Hansi Flick también ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, incluida una victoria por 3-2 ante el Villarreal en liga. Después recibirá al Manchester City en la Champions League el 8 de diciembre.

Flick no podrá contar con varios jugadores para el viaje a Galicia, entre ellos el lesionado Lamine Yamal, y Fermín López está sancionado.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el canal de televisión, las opciones para verlo en directo por streaming y el horario del partido.

A continuación se indican los canales de televisión y las opciones para ver en directo por streaming el Deportivo vs Barcelona. Consulta los datos del operador de tu región antes del inicio.

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