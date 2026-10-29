Horario del Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

Los Buffalo Bills reciben a los Baltimore Ravens en el Highmark Stadium (Orchard Park, Nueva York) en la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 1 de noviembre a las 13:00, hora del Este de Estados Unidos, las 10:00, hora del Pacífico (18:00 GMT).

Los aficionados esperan un duelo espectacular entre dos quarterbacks estrella, Josh Allen y Lamar Jackson. Los Bills (5-1), líderes de la AFC Este, buscan su tercera victoria consecutiva, mientras que los Ravens (4-3), de la AFC, intentarán evitar su tercera derrota seguida.

Cómo ver el Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

Sky Sports+

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Noticias de los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens

La principal noticia es el esperado regreso del quarterback estrella de los Ravens, Lamar Jackson, mientras ambos equipos afrontan problemas importantes en sus respectivas líneas y secundarias defensivas.

Noticias de los Baltimore Ravens

La gran novedad para Baltimore es que el quarterback Lamar Jackson completó el entrenamiento y va camino de ser titular el domingo. Jackson se perdió los tres últimos partidos mientras se recuperaba de un esguince de la parte alta del tobillo sufrido en la cuarta semana, pero su disponibilidad supone un impulso enorme para unos Ravens que buscan poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Sin embargo, los Ravens afrontan problemas físicos graves en ambas líneas y en el núcleo de su defensa:

Bajas en el núcleo defensivo : Roquan Smith (rodilla), pilar de la defensa, y el safety estrella Kyle Hamilton (rodilla) se perdieron el primer entrenamiento de la semana. El safety suplente Jaylinn Hawkins (rodilla) tampoco participó.

: Roquan Smith (rodilla), pilar de la defensa, y el safety estrella Kyle Hamilton (rodilla) se perdieron el primer entrenamiento de la semana. El safety suplente Jaylinn Hawkins (rodilla) tampoco participó. Cambios en la línea ofensiva : Se espera que el guard novato Vega Ioane (rodilla), elegido en primera ronda, esté de baja después de sufrir un esguince del ligamento colateral medial la semana pasada contra Cincinnati. Aunque el center Cam Jurgens, incorporado mediante un traspaso, ha regresado plenamente a la alineación, el tackle izquierdo Ronnie Stanley (dedo del pie/tobillo) y el guard John Simpson (ingle) siguen entrenándose de forma limitada.

: Se espera que el guard novato Vega Ioane (rodilla), elegido en primera ronda, esté de baja después de sufrir un esguince del ligamento colateral medial la semana pasada contra Cincinnati. Aunque el center Cam Jurgens, incorporado mediante un traspaso, ha regresado plenamente a la alineación, el tackle izquierdo Ronnie Stanley (dedo del pie/tobillo) y el guard John Simpson (ingle) siguen entrenándose de forma limitada. Regresos alentadores: En el lado positivo, el tight end Mark Andrews (mano) y el linebacker Trey Hendrickson (dedo) completaron los entrenamientos. Además, el running back Adam Randall (cuello) ha recibido autorización para iniciar su regreso desde la lista de lesionados y se entrenó sin limitaciones.

Noticias de los Buffalo Bills

Los Bills regresan descansados tras su semana de descanso en la séptima jornada. Ese tiempo adicional ha permitido que varios jugadores importantes avancen hacia su regreso, aunque la situación de un titular clave para los bloqueos sigue siendo motivo de preocupación:

Debilidad en la línea ofensiva : El tackle derecho titular Spencer Brown (espalda) no participó en el entrenamiento, ya que sigue lidiando con problemas persistentes de espalda que le obligaron a dejar de jugar a principios de octubre.

: El tackle derecho titular Spencer Brown (espalda) no participó en el entrenamiento, ya que sigue lidiando con problemas persistentes de espalda que le obligaron a dejar de jugar a principios de octubre. Avances de una pieza ofensiva estrella : El wide receiver estrella D.J. Moore (hombro) volvió al campo con una camiseta roja que indica que no puede recibir contacto. Moore se ha perdido los dos últimos partidos por un esguince de la articulación acromioclavicular, pero recibió pases de Josh Allen en ejercicios individuales, por lo que sigue encaminado a jugar el domingo.

: El wide receiver estrella D.J. Moore (hombro) volvió al campo con una camiseta roja que indica que no puede recibir contacto. Moore se ha perdido los dos últimos partidos por un esguince de la articulación acromioclavicular, pero recibió pases de Josh Allen en ejercicios individuales, por lo que sigue encaminado a jugar el domingo. Refuerzo para la línea defensiva : El tackle defensivo Ed Oliver (rodilla) se entrenó de forma limitada. Oliver no juega desde que recibió un fuerte golpe contra los Patriots el 4 de octubre, y su regreso será fundamental para frenar el juego terrestre de los Ravens.

: El tackle defensivo Ed Oliver (rodilla) se entrenó de forma limitada. Oliver no juega desde que recibió un fuerte golpe contra los Patriots el 4 de octubre, y su regreso será fundamental para frenar el juego terrestre de los Ravens. Otras situaciones destacadas : El tight end Dalton Kincaid (pecho) y el pass rusher Bradley Chubb (pecho/pulgar) se entrenaron de forma limitada, aunque llevaron camisetas que indican que no pueden recibir contacto. El wide receiver novato Tyrell Shavers (rodilla) también volvió a entrenarse por primera vez esta temporada, con lo que se abrió su plazo de 21 días para regresar desde la lista de jugadores físicamente incapacitados (PUP).

: El tight end Dalton Kincaid (pecho) y el pass rusher Bradley Chubb (pecho/pulgar) se entrenaron de forma limitada, aunque llevaron camisetas que indican que no pueden recibir contacto. El wide receiver novato Tyrell Shavers (rodilla) también volvió a entrenarse por primera vez esta temporada, con lo que se abrió su plazo de 21 días para regresar desde la lista de jugadores físicamente incapacitados (PUP). Movimientos de plantilla y sanciones: El safety C.J. Gardner-Johnson se perderá el partido por una sanción de un encuentro impuesta por la liga, por lo que Damar Hamlin entrará en el once titular. Para reforzar la profundidad de la plantilla, los Bills reincorporaron al defensive end Andre Jones Jr. y al cornerback A.J. Woods al equipo de prácticas y prescindieron del liniero defensivo Austin Johnson.

Buffalo Bills BUF Formulario Baltimore Ravens BAL BUF BUF BAL BAL Todos los partidos Todos los partidos Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF W Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF W Buffalo Bills BUF 26 29 Nueva Inglaterra Patriots NE L Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC W Buffalo Bills BUF 41 31 Detroit Lions DET W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 161 Todos los partidos Todos los partidos Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN L Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL L Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL W Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN W Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 111

Cara a cara Empate 4 0 1 USA 1 Buffalo Bills BUF 41 Baltimore Ravens BAL 40 F USA 1 Buffalo Bills BUF 27 Baltimore Ravens BAL 25 F USA 1 Baltimore Ravens BAL 35 Buffalo Bills BUF 10 F USA 1 Baltimore Ravens BAL 20 Buffalo Bills BUF 23 F USA 1 Buffalo Bills BUF 17 Baltimore Ravens BAL 3 F 118 Puntos obtenidos 123

Enlaces útiles

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