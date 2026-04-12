Cómo ver el partido de hoy entre los Mumbai Indians y los Royal Challengers Bangalore: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

GOAL te dice dónde ver en directo en inglés el partido entre Mumbai Indians y Royal Challengers Bangalore.

Previa del partido

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La intensa rivalidad entre Mumbai Indians (MI) y Royal Challengers Bengaluru (RCB) promete arder en el Wankhede el 12 de abril de 2026. Este partido de la temporada 2026 de la IPL reúne a dos franquicias populares en un duelo de alto vuelo. Con plantillas renovadas y nuevas dinámicas de liderazgo, ambos equipos, siempre aspirantes al título, tienen mucho en juego.

Los Mumbai Indians, jugando en casa, buscan explotar su profundidad bateadora. Bajo el mando de Hardik Pandya, el MI ha reforzado su plantilla con el regreso de Quinton de Kock y la incorporación de Shardul Thakur, lo que aporta equilibrio. El “Big Three” —Rohit Sharma, Hardik Pandya y Suryakumar Yadav— sigue siendo el corazón del equipo, mientras que Jasprit Bumrah lidera una ataque de lanzadores que será puesto a prueba por el ritmo trepidante del

Royal Challengers Bengaluru, liderado en 2026 por Rajat Patidar, llega renovado pero fiel a su estilo ofensivo. El legendario Virat Kohli sigue liderando el orden de bateo, respaldado por Phil Salt y el retorno de Devdutt Padikkal. Su talón de Aquiles, la bowling, ahora cuenta con Josh Hazlewood y Bhuvneshwar Kumar para defender totales en campos pequeños.

El partido entre Mumbai Indians y Royal Challengers Bangalore comenzará a las {hora}.

🏟️ Lugar: Estadio Wankhede, Bombay ⏰ Hora de inicio: 19:30 IST

El partido de hoy entre Mumbai Indians y Royal Challengers Bangalore se jugará el 12 de abril de 2026 a las 19:30 h IST.

🇬🇧 Cómo ver la IPL 2026 en el Reino Unido

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🇺🇸 Cómo ver la IPL 2026 en EE. UU. y Canadá

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45,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 2 pantallas a la vez

2 pantallas a la vez Calidad de vídeo: 4K Ultra HD (en contenidos y dispositivos compatibles)

(en contenidos y dispositivos compatibles) Incluye todo el contenido del plan Estándar, más streaming en 4K y una transmisión simultánea extra.

🌏 Cobertura de la IPL 2026 en todo el mundo

País Canal/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe y Latinoamérica Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Medio Oriente Noon

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