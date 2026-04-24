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El partido de hoy entre Rochdale y York comienza el 25 de abril de 2026 a las 12:30.

Cómo ver el Rochdale vs York con una VPN

Si estás de viaje o quieres ver el partido desde otra región, es posible que encuentres restricciones geográficas. Aquí es donde una VPN resulta útil.

Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Cambias virtualmente tu ubicación al país donde se emite el partido y eludes las restricciones geográficas para ver a tu equipo en directo. Más adelante encontrarás una guía paso a paso, o consulta nuestra selección de las mejores VPN para ver deportes en streaming.





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Guía paso a paso para ver el partido de hoy entre Rochdale y York mediante una VPN.

NordVPN

Descarga e instalación : Regístrate en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulta la guía de GOAL aquí) y descarga la app en tu dispositivo. Abre la app, elige un servidor del país donde se emite el partido (por ejemplo, EE. UU.) y conéctate . Borra la caché: A veces el navegador conserva tu ubicación anterior; elimina las cookies o actualiza para que el cambio surta efecto. Empieza a ver la retransmisión: Abre la web o app de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Ver el partido en el móvil o el portátil está bien, pero en la tele se disfruta mucho más. Sigue estos pasos para usar la VPN en tu televisor: