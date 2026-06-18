Cómo ver a Argentina «gratis» a la carta en el Mundial de 2026: acceso mediante VPN, dónde verlo y mucho más

¿Cuál es el calendario de Argentina en el Mundial de la FIFA?

Fecha y hora (local) Partido (resultado final) Lugar 16 de junio, 20:00 Argentina vs. Argelia (3-0) Estadio de Kansas City, Kansas City, MO 22 de junio, 12:00 h Argentina vs. Austria Estadio de Dallas (Arlington, TX) 27 de junio, 21:00 h Jordania vs. Argentina Estadio de Dallas (Arlington, Texas)

Cómo ver los partidos de Argentina en el Mundial con una VPN «gratis»

Si viajas al extranjero o quieres ver tus plataformas de streaming habituales desde otro país, es posible que encuentres restricciones geográficas. Ahí es donde una VPN resulta útil.

Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Al cambiar tu ubicación a un país donde el partido se emita, eludes las restricciones y ves a tu equipo en directo.

Para verlos “gratis”, conéctate a un servidor en un país donde se emita en abierto. Aunque la emisión sea gratuita allí, necesitarás una suscripción de pago a la VPN para acceder.

¿Quién retransmitirá la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Argentina?

Los derechos de retransmisión de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Argentina se reparten entre varias cadenas en abierto, canales de cable premium y plataformas de streaming. Para ver los 104 partidos, DSports (DirecTV) y su plataforma DGO tienen la oferta completa, disponible también en Flow y Amazon Prime Video. TyC Sports emitirá 52 encuentros con amplia cobertura, y Disney+ Premium ofrecerá 30, con foco en los equipos latinoamericanos.

Telefe y TV Pública ofrecerán amplia cobertura en abierto. Telefe emitirá más de 30 partidos, disponibles también en streaming en Paramount+, y TV Pública garantizará acceso gratuito a los encuentros de la selección. Gracias a este acuerdo, los hinchas de «La Scaloneta» podrán ver los tres partidos de Argentina en el Grupo J en las cinco señales. Se emitirán los tres partidos de la fase de grupos: contra Argelia el 16 de junio a las 22:00 ART, ante Austria el 22 de junio a las 14:00 ART y frente a Jordania el 27 de junio a las 23:00 ART.

Cadenas de televisión de todo el mundo retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 | Azteca Deportes | Tigo Sports | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda: RTÉ

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 de Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Fútbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

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🇻🇳 Vietnam

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