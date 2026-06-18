Cómo ver a Argentina «gratis» a la carta en el Mundial de 2026: acceso mediante VPN, dónde verlo y mucho más

¿Cuál es el calendario de Argentina en el Mundial de la FIFA?
Fecha y hora (local)
Partido (resultado final)
Lugar
16 de junio, 20:00
Argentina vs. Argelia (3-0)
Estadio de Kansas City, Kansas City, MO
22 de junio, 12:00 h
Argentina vs. Austria
Estadio de Dallas (Arlington, TX)
27 de junio, 21:00 h
Jordania vs. Argentina
Estadio de Dallas (Arlington, Texas)
Cómo ver los partidos de Argentina en el Mundial con una VPN «gratis»
Si viajas al extranjero o quieres ver tus plataformas de streaming habituales desde otro país, es posible que encuentres restricciones geográficas. Ahí es donde una VPN resulta útil.
Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Al cambiar tu ubicación a un país donde el partido se emita, eludes las restricciones y ves a tu equipo en directo.
Para verlos “gratis”, conéctate a un servidor en un país donde se emita en abierto. Aunque la emisión sea gratuita allí, necesitarás una suscripción de pago a la VPN para acceder.
¿Quién retransmitirá la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Argentina?
Los derechos de retransmisión de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Argentina se reparten entre varias cadenas en abierto, canales de cable premium y plataformas de streaming. Para ver los 104 partidos, DSports (DirecTV) y su plataforma DGO tienen la oferta completa, disponible también en Flow y Amazon Prime Video. TyC Sports emitirá 52 encuentros con amplia cobertura, y Disney+ Premium ofrecerá 30, con foco en los equipos latinoamericanos.
Telefe y TV Pública ofrecerán amplia cobertura en abierto. Telefe emitirá más de 30 partidos, disponibles también en streaming en Paramount+, y TV Pública garantizará acceso gratuito a los encuentros de la selección. Gracias a este acuerdo, los hinchas de «La Scaloneta» podrán ver los tres partidos de Argentina en el Grupo J en las cinco señales. Se emitirán los tres partidos de la fase de grupos: contra Argelia el 16 de junio a las 22:00 ART, ante Austria el 22 de junio a las 14:00 ART y frente a Jordania el 27 de junio a las 23:00 ART.
Cadenas de televisión de todo el mundo retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026.
🌍 País / Región
📺 Cadena de televisión
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Checa
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 | Azteca Deportes | Tigo Sports | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda: RTÉ
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 de Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Fútbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam