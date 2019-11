¿Cómo va la posibilidad de un cese de actividades en el fútbol Colombiano?: No hubo reunión, pero ya hay plan de trabajo

Luego de horas reunidos, los presidentes de algunos clubes y Acolfutpro no se sentaron a la mesa.

El futuro del cese de actividades por parte de los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano se podía definir este viernes 1 de noviembre en la reunión que sostuvieron los representantes de Acolfutpro con el Ministerio del Trabajo, la FCF y los clubes.

La reunión, que inició sobre las 10:00 de la mañana, contó con la presencia de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Carlos González Puche, representante de Acolfutpro , Ricardo ‘Gato’ Pérez, presidente ejecutivo del , Enrique Camacho, presidente de , Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y Óscar Ignacio Martán, presidente del Cortuluá.

El ministro de trabajo, quien oficia como mediador entre las partes se reunió por separado con cada actor del conflicto, sin embargo, al final de la tarde no fue posible sentar a directivos y representantes de los jugadores en la misma mesa, aunque anunció que dará a conocer a la opinión pública el plan de trabajo para buscar acuerdos.

Las conclusiones de este acercamiento fueron distintas para ambas partes, Henrique Camacho, presidente de Millonarios dijo: "Está abierta la puerta para desarrollar una agenda de trabajo (...) Es el mecanismo natural (Negociar) que toca hacer, cada empleador con sus trabajadores que en este caso son los futbolistas".

Para González Puche, la óptica es muy diferente: "Los directivos no quieren permitir que haya un actor, que los representantes de los futbolistas puedan participar en las discusiones que establecen cuáles son sus condiciones de trabajo y que regulan su profesión. Ese es el fondo del asunto, no se ha discutido hasta ahora ninguna de las peticiones".

Vale la pena recordar que en dicha reunión no está presente la Dimayor, tal como confirmó el presidente del ente Jorge Enrique Vélez hace unos días.

"No he sido autorizado por los equipos para ir a la reunión con Acolfutpro y Ministerio de Trabajo . Al presidente se lo prohíbe asistir a este tipo de eventos, con un estatuto de Dimayor que se firmó. No tengo autorización de ir a temas laborales de equipos, eso no es función de Dimayor", explicó.