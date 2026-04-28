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«¡Como si ya lo tuvieran hecho!» Eberl sobre las estrellas del PSG: ¿se han alegrado demasiado pronto?

Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Liga de Campeones

Tras el 5-2, el PSG ya se veía de camino a Budapest, pero el Bayern sabe que aún tiene opciones. A pesar de la desventaja, el campeón histórico confía en su capacidad de remontada y quiere darle la vuelta a la eliminatoria en su «fortaleza» local.

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