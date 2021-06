Cómo sería la alineación de la Selección España en la Eurocopa 2021

Luis Enrique tiene 24 futbolistas a su disposición y muchas variantes tácticas, pero este podría ser su once tipo.

La selección española afronta la Eurocopa con ganas de reverdecer viejos laureles de la pasada década, cuando en 2008 y en 2012 conquistó los títulos con gran merecimiento. Ese doblete consecutivo, unido a la mítica Eurocopa de 1964 con el famoso gol de Marcelino, hacen que España sea la selección con más entorchados en la competición por selecciones del Viejo Continente.

Luis Enrique ha convocado a 24 futbolistas para la cita - si bien podrían haber sido 26 acorde a la nueva normativa - pero le gusta trabajar con 'plantillas' cortas.

El 4-3-3 como alineación tipo

Unai Simón

La portería es la que genera más dudas habida cuenta que De Gea no terminó la temporada de la mejor manera posible, Unai Simón fue de más a menos y Rober Sánchez es el novato de los convocados. Si bien podemos apostar por el guardameta rojiblanco que es quien ha ocupado la meta en los últimos encuentros.

Marcos Llorente

Es probablemente el jugador revelación de la Liga. Su polivalencia y llegada hace que parezca un fijo en el once, si bien al dar la lista Luis Enrique le colocó entre los defensas, posición donde por cierto ya ha jugado. Azpilicueta, tras su temporadón en el Chelsea, podría ser perfectamente la otra opción.

Pau Torres

Parece el central destinado a suplir a Ramos, es probablemente el que mejor temporada ha hecho de los cuatro centrales puros y aunque es zurdo, podría adaptarse al puesto de central derecho sin problema. Es fijo en los últimos onces.

Laporte

'Fichado' a última hora tras su nacionalización, el hispano-francés parece tener plaza segura en el once. Ha salido campeón de Premier y Champions League aunque su participación ha ido de más a menos, pero su manejo de balón y experiencia puede ser un galón a la hora de meterle en el once tipo.

Gayá

El valencianista es de los 'jóvenes' que llevan tiempo esperando su oportunidad para jugar con la Roja. A la sombra de Jordi Alba, el otro candidato al perfil zurdo, parece que será el che quien ocupa el carril izquierdo.

Koke

Esta ha sido probablemente su mejor temporada en el Atlético. Abarcando campo, surtiendo de balones a sus compañeros, robando la pelota o apretando al rival cuando se precisaba, ha vuelto a la Selección por la puerta grande y no hay muchos jugadores que le superen en internacionalidades. De escudero de Busquets, parece tener plaza.

Busquets

El capitán de la Selección en detrimento de Ramos. Sus 122 internacionalidades le avalan como peso pesado del vestuario y la proyección de un Luis Enrique, a quien tuvo en el Barça de entrenador, en el campo. El hombre ancla de España y garantía de seguridad en el pase y cobertura en las subidas de los laterales o de los centrales.

Fabián

No ha sido su mejor temporada, pero el andaluz ha venido contando y mucho para el seleccionador que le ve como esa pieza diferencial en su centro del campo a la hora de imaginar pases al espacio o ver los desmarques de sus compañeros. Thiago o Pedri podrían ocupar su plaza, pero a priori, el de Los Palacios parte con ventaja.

Ferran Torres

Al igual que Una Simón, ha ido de más a menos, perdiendo sitio en el City campeón de Premier y Champions, pero es un futbolista que gusta a mucho a Luis Enrique por su rapidez y olfato de gol, encumbrado con aquella actuación estelar frente a Alemania. Llegar fresco de piernas tras no tener muchos minutos en los últimos partidos de los 'citizen' es un plus para verle en el once. Adama podría darle relevo en partidos atascados.

Morata

Es el delantero centro referencia de España. Ha cuajado su mejor temporada a nivel goleador y de hecho la Juve quiere que siga en sus filas. Combina bien con los compañeros, tira buenos desmarques y últimamente ha estado acertado de cara a gol. Su competencia es Gerard Moreno, máximo goleador español de la Liga y que ha hecho una excepcional temporada aunque a priori el madrileño parte con ventaja.

Dani Olmo

Su crecimiento es imparable, y si en el Salzburgo llamó a las puertas de la Selección, ahora con el Leipzig, donde ha sido el futbolista con más partidos disputado de un equipo Champions, tiene el sitio ganado. Su máxima competencia es Oyarzabal que podría jugar en ese perfil y que también ha cuajado una buena temporada.

La variante de la defensa de tres

Esta temporada se ha puesto de moda el jugar con tres centrales. Lo puso en juego Simeone, con un Carrasco que acabó de carrilero izquierdo y le salió bien; lo hizo posteriormente Koeman con Mingueza/Araujo, Piqué y Lenglet y tuvo cierto éxito e incluso el Real Madrid de Zidane si bien en algún partido no cuajó la cosa (Vinicius en semifinales de Champions frente al Chelsea).

En ese caso y con la versatilidad de Azpilicueta que puede jugar en cualquier perfil de la defensa, podría ser el propio jugador navarro, Pau Torres o Eric García y Laporte.

Eso dejaría los dos carriles enteros para jugadores con físico y llegada como Llorente (en el derecho) y Gayá/Alba (en el izquierdo).

Llegado el sistema, los tres en el centro del campo parecen inamovibles y habría que si jugaría España con falso nueve o mantendría a Morata en punta con Dani Olmo, en detrimento de Ferran.