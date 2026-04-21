Cómo seguir a Musa Al-Taamari en el Mundial 2026: entradas, información y más

Los Al-Nashama han llegado. Por primera vez, Jordania superó la fase de clasificación de la AFC y se aseguró un lugar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Jordania quedó en el Grupo J y jugará partidos clave por Norteamérica. Tras llegar a la final de la Copa de Asia, el interés por ver a Al-Nashama es enorme. Con Al-Taamari brillando en Francia y Yazan Al-Naimat letal ante la portería, reserva tu entrada con antelación para presenciar este debut histórico. GOAL te ofrece las mejores opciones para que te asegures tu entrada y veas a Jordania en busca de la gloria. Compra tus entradas para el Mundial de Jordania ahora.

¿Cuándo juega Jordania en el Mundial 2026? Su debut los llevará a emblemáticos estadios de California y Texas. Primero jugarán en la costa oeste y luego viajarán al sur para enfrentar a los actuales campeones. A continuación, el calendario confirmado del Grupo J. Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Entradas 23 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Entradas 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington, Texas Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Mundial de Jordania? Los sorteos oficiales de la Copa del Mundo —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron. Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas. Lo que necesitas saber: Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora , fuera de sorteo: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y se mantendrá hasta el final del torneo.

, fuera de sorteo: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y se mantendrá hasta el final del torneo. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Jordania? Los precios dependen del estadio, el rival y la ronda del torneo. El encuentro contra Argentina en Texas, uno de los más esperados de la fase de grupos, eleva aún más los precios. Categoría 3 (la más barata): ubicadas en gradas superiores o detrás de las porterías. Los precios oficiales parten desde 70 $, pero la alta demanda para los partidos inaugurales de Jordania los eleva en el mercado secundario entre 180 $ y 450 $.

ubicadas en gradas superiores o detrás de las porterías. Los precios oficiales parten desde 70 $, pero la alta demanda para los partidos inaugurales de Jordania los eleva en el mercado secundario entre 180 $ y 450 $. Categoría 2: Equilibrio precio-vista en esquinas y secciones intermedias; 500-950 dólares.

Equilibrio precio-vista en esquinas y secciones intermedias; 500-950 dólares. Categoría 1: asientos junto a la línea de banda con la mejor vista; desde 1200 hasta más de 3500 dólares, sobre todo en el AT&T Stadium.

asientos junto a la línea de banda con la mejor vista; desde 1200 hasta más de 3500 dólares, sobre todo en el AT&T Stadium. Hospitalidad: para quienes buscan lujo, incluyen catering y acceso a salas VIP. Rango: 1.500–15.000 dólares por suites privadas en estadios de alta tecnología como Levi's Stadium o AT&T Stadium. Para ahorrar, conviene comprar cuanto antes, pues las entradas más baratas se agotan primero y los precios rara vez bajan. Las entradas más baratas se agotan primero y los precios rara vez bajan a medida que se acerca el torneo y crece la expectación en Jordania y su diáspora.

¿Cómo comprar entradas VIP para Jordania? Si quieres ver a Al-Nashama con estilo, hay varios niveles de hospitalidad disponibles para la Copa del Mundo de 2026: Match Club: asiento premium, menú tipo delicatessen y acceso a zonas de bar comunes antes y después del partido.

asiento premium, menú tipo delicatessen y acceso a zonas de bar comunes antes y después del partido. Match Pavilion: salones climatizados, gastronomía de alta gama y vistas privilegiadas del estadio. Desde 2500 $ por partido.

salones climatizados, gastronomía de alta gama y vistas privilegiadas del estadio. Desde 2500 $ por partido. The Pearl Lounge: En recintos como el AT&T Stadium, ofrece lujo máximo, menús de varios platos y conserjería personal.

En recintos como el AT&T Stadium, ofrece lujo máximo, menús de varios platos y conserjería personal. Follow Your Team: Paquete que garantiza un asiento VIP para los tres partidos de la fase de grupos de Jordania, ideal para seguir al equipo por California y Texas sin reservas individuales.