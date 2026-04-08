Cómo seguir a Jordania en el Mundial 2026: entradas, vuelos y reservas

GOAL te ofrece la guía definitiva para conseguir entradas, reservar los mejores vuelos desde Amán y encontrar el alojamiento ideal para la histórica aventura de Jordania en el Mundial.

Jordania jugará dos veces en el Área de la Bahía de San Francisco y cerrará contra Argentina, con Lionel Messi, en Dallas.

tus entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026.

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Jordania en la Copa del Mundo de 2026?

Consigue tus boletos para el debut de Jordania. Aunque ya terminaron la preventa de Visa y los sorteos, aún puedes entrar al estadio.

Fase de venta de última hora

Si te perdiste los sorteos, esta es tu última oportunidad para entradas oficiales.

Se abrió en abril de 2026 y funciona por orden de llegada.

Dada la alta demanda para el Grupo J, sobre todo para el partido contra Argentina, se prevé que se agoten en minutos.

Mercados secundarios

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.