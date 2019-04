Cómo se llevaban Cristiano Ronaldo y Piqué en Manchester United

El central catalán del Barcelona vuelve a Old Trafford, un escenario en el que el crack portugués es ídolo.

Hubo una jornada en la que Piqué tomó alguna cerveza de más y, en pleno festejo de por la obtención de 2015/16, se animó a hacer un gesto un tanto polémico, en tono de burla hacia Cristiano Ronaldo. Desde el bus, hasta Luis Suárez y Leo Messi, que estaban al lado, se ríeron y festejaron la secuencia del defensa, que se movía con las manos hacia arriba y abajo como lo suele hacer CR7. Los medios explotaron por la secuencia. El vídeo se repitió demasiadas veces. Y quedó la sensación de que entre los jugadores sólo había mala energía. Pero nada de eso.

"Los jugadores tenemos una imagen en la pequeña pantalla que muchas veces no se corresponde con la persona", dijo Piqué alguna vez, en referencia a Cristiano Ronaldo, aunque probablemente también un poco por él. Porque, cuando llegan los micrófonos, aunque se promete responder con tranquilidad y sin grandes declaraciones, la sinceridad se le escapa del cuerpo. Y aparece el polémico defensor catalán.

Pero, en el fondo, lo que muchas veces dice Piqué no se corresponde con la persona. Y lo mismo para Cristiano Ronaldo.

La realidad es que, aunque el tiempo desgastó un poco la relación, Piqué y Ronaldo se respetan y mantienen buenos recuerdos desde la época en la que compartieron equipo en Manchester United, cuando el español era un joven que se perfilaba como uno de los grandes proyectos de La Masía y daba sus primeros pasos como profesional en , y el portugués como el jugador que tenía todo para explotar y convertirse en la gran figura del fútbol.

En la temporada 2003/04, Piqué se encontró con una estrella que se preocupaba por cómo estaba, lo respetaba y era un buen compañero. Años más tarde, la relación se enfrió y no es igual... pero se respetan.

Alguna vez dijo Piqué que el plantel del que integró, liderado por Alex Ferguson, estaba lleno de "cabrones". Rooney, Scholes, Ferdinand...nombres pesados que solían reírse mucho y hacer bromas constantes con los más jóvenes del plantel. En ese sentido, el defensor catalán contó que su paso en el club inglés, al que vuelve este miércoles por la , lo ayudó a crecer como jugador, pero también como persona.

"Yo con él personalmente... es una persona muy cordial que me ha tratado bien", dijo Piqué sobre Ronaldo. Y agregó: "Si siempre hablo bien de Cristiano es porque me gusta. La gente saca conclusiones por gestos o comentarios, sin conocer. Y también tengo que decir que él ha cambiado un poco últimamente por lo que veo, pero a mí es un tío que me cae bien y que me ayudó muchísimo cuando aterricé en el United".

Cuando a Ronaldo le preguntaron por el famoso gesto de Piqué en tono de burla, no pareció muy preocupado. "Bueno, es que aún cuando ganan y festejan hablan de Cristiano Ronaldo". Y terminó. "¿Si volvería a jugar con él? Sí, claro".