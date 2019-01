¿Cómo podría afectar la lesión de Neymar a su futuro en el PSG?

El brasileño estará diez semanas de baja y se perderá los octavos de Champions ante el Manchester United. El año pasado ya condenó su temporada.

Neymar no pasará por el quirófano para tratarse su última lesión en el pie. Sin embargo, según publicó este miércoles el PSG, se espera que el brasileño pueda estar hasta diez semanas de baja siguiendo un tratamiento conservador. Su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho es la misma que ya sufrió la temporada pasada, y que prácticamente condenó la segunda mitad de su temporada. Un contratiempo muy serio y que destapa muchas incertidumbres sobre la figura del ‘10’. Como no estará disponible para los octavos de final ante el Manchester United, ¿se habrá despedido ya de la presente Champions League? ¿Esta recaída en la misma lesión podría mermar su rendimiento futuro? Después de perderse los partidos más importantes de las dos últimas temporadas en el PSG, ¿se depreciará el valor de Neymar en el fútbol cuando había sido designado el heredero de los Cristiano-Messi? Y la más relevante quizás para el mercado español a corto plazo, ¿cómo podría afectar esta nueva lesión al futuro de Neymar?

A priori, esta nueva lesión mermará irremediablemente el rendimiento del PSG en el tramo fundamental de la temporada. Y quién sabe si no lo hará de manera fatídica incluso. Cabe recordar que la temporada pasada, después de la lesión de Neymar en unas fechas similares, el conjunto de la capital parisina fue eliminado por el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Un tropiezo que le costó el puesto a Unai Emery en el banquillo, sin ir más lejos. No obstante, la magnitud del proyecto del PSG no puede limitarse a conquistar los campeonatos franceses, tal y como todos los actores han reconocido en los últimos tiempos. Enfrente, el Manchester United de Solskjaer se frota ahora las manos por su propia recuperación desde la salida de Mourinho y por la ausencia de Neymar.

Dando por hecho entonces que el PSG tiene menos opciones hoy de clasificarse en Europa, dada la experiencia del año pasado: ¿una eliminación en octavos de final de la Champions League podría acelerar así la hipotética salida de Neymar de París, de la que se lleva hablando año y medio? Es bien probable que fuera un factor a tener muy en cuenta. No obstante, el brasileño dejó el Barcelona en 2017 con la firme intención de hacer su propia carrera lejos de la sombra de Messi, con títulos superlativos como los de la Champions League y el Balón de Oro en el horizonte. A priori, sería fácil de entender que una nueva eliminación en Europa a las primeras de cambio podría ser determinante a la hora de que el brasileño emprendiese nuevos retos en su carrera, a sus 26 años, visto que la aventura en París no da sus frutos (y algo parecido podría suceder incluso con Mbappé, dado que el francés también ha condicionado su motivación en función de los títulos grandes que pudiera avistar desde el Parque de los Príncipes).

Otra lectura de la situación podría llevar a la conclusión de que, después de dos años alejado de los focos, por las lesiones y por la ausencia de grandes títulos, esto podría conllevar una devaluación de la figura de Neymar en el mercado. Nombres como los Hazard-Kane-Mbappé-Salah-Icardi-Dybala vienen apretando fuerte (además de los desembolsos ya realizados en los Vinicius-Coutinho-Dembele-De Jong), pudiendo provocar así cierto escepticismo ante una operación por Neymar de proporciones gigantescas.

Sea como fuere, sólo el tiempo podrá determinar el alcance real que tendrá esta lesión en la carrera del brasileño. Y antes de nada, la influencia que tendrá en esa crucial eliminatoria de Champions League ante el Manchester United. Mientras tanto, los rumores de traspaso del brasileño hacia el Real Madrid y el Barcelona se siguen sucediendo semana tras semana. Esta lesión supondrá un hito a tener en cuenta a la hora de hacer balances cuando acabe la temporada. Todos los focos están puestos hoy en día en ese quinto metatarsiano de Neymar.