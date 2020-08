¿Cómo le fue a Javi García en Boca y por qué su incorporación es cuestionada?

El arquero es el primer refuerzo de Boca en pandemia, pero su presentación no fue muy bien recibida. ¿Por qué el hincha no lo recuerda con cariño?

Si las redes sociales hubiesen establecido, como se rumoreó en algún momento, poner un botón que diga "no me gusta" -¿o un corazoncito roto, tal vez? Tomá nota, Zuckerberg-, posiblemente el anuncio de Boca sobre la llegada de Javier García, el primer refuerzo en pandemia, hubiese tenido el record de clicks. Los comentarios en la publicación de Instagram son más que elocuentes: a los hinchas hay algo que no les cierra.

Hay varias aristas que pueden explicar el descontento. Una es el vínculo de amistad que une al jugador en cuestión con Juan Román Riquelme y las eternas suspicacias que ello conlleva. No es la primera, ni será la última, que en el Xeneize se habla de "club de amigos". Sin embargo, esto es lo más básico y solo desnuda solo parte de un problema que subyace debajo de su llegada: ¿para qué lo fueron a buscar?

Es imposible no vincular su incorporación a la posible salida de quien fue una de las grandes figuras y artífice de los últimos éxitos del club. Que se rumoree la salida de Esteban Andrada, en un contexto adverso y con tan poco tiempo para poner en juego objetivos importantes, significa que García bien podría hacerse con el arco del equipo de Miguel Ángel Russo. ¿Pero para eso no estaba Agustín Rossi? ¿Y por qué, en caso de que se vaya uno de los dos, no se le podría dar una oportunidad a Manuel Roffo, la eterna promesa bajo los tres palos?

A este análisis se le suma que la imagen que dejó en La Ribera no es la mejor. Debutó en 2008, con 21 años, y a pesar de ser campeón en aquel recordado triangular, tuvo algunos errores que rápidamente lo pusieron en duda. Tras recibir un increíble gol por una mala salida, debió ser reemplazado a los 24 minutos del último partido ante Tigre por una pubialgia, produciendo el debut de Josué Ayala y una posterior operación que lo mantuvo fuera de las canchas durante todo 2009. Volvió en 2010 y a partir de allí tuvo una carrera muy irregular: perdió el puesto con Abel Alves y con Julio César Falcioni en dos etapas diferentes debido a su rendimiento, hasta que a mediados de 2011 pasó a préstamo al Matador.

A sus 33 años, Javi García llega gratis, libre de Racing, y con pretensiones económicas accesibles. No abundan, tampoco, arqueros en el mercado y esto Boca lo sabe mejor que nadie. Lo más atractivo, además de las bondades financieras, es que conoce el club: fue el último juvenil surgido de inferiores en ganar regularidad. Las segundas partes, dicen, nunca son mejores. Ahora, tendrá la oportunidad de demostrar lo contrario.