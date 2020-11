Cómo está el historial entre Guardiola y Mourinho: Quién tiene más títulos y más victorias

Es el 24º enfrentamiento entre el portugués y el técnico catalán. Ambos son el rival al que más veces se han enfrentado en un banquillo.

José Mourinho y Pep Guardiola se miden este fin de semana en el - . Es, sin duda, el rival en los banquillos al que más veces se ha enfrentado cada uno de estos dos metódicos y mediáticos entrenadores. Una rivalidad que nació en 2009, en el seno de una dura eliminatoria entre el Inter y el , y que alcanza su 24º capítulo.

Mourinho y Guardiola encarnaron la dicotomía en los banquillos en el siglo XXI, la versión europea del también eterno debate entre Menotti y Bilardo, Como la división que hubo en la música entre los Beatles y los Rolling, entre Oasis y Blur. Como si en la vida solo hubiera un color blanco u otro negro, y no varios tonos de grises. Como si no existieran los Wenger o Ferguson. Como si no existieran los Led Zeppelin o Suede.

Con el paso del tiempo y, especialmente, desde que Mourinho y Guardiola dejaran las disciplinas del y el Barcelona, la efervescencia de sus choques ha perdido fiereza, manteniendo la intensidad y el morbo. El morbo de saber cuál es la pizarra que dará con la ruta hacia el éxito.

JOSÉ MOURINHO VS. PEP GUARDIOLA

INTER - BARCELONA

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA VICTORIA Inter 0-0 Barcelona (FG) Septiembre 2009 Guardiola Barcelona 2-0 Inter Champions League (FG) Noviembre 2009 Mourinho Inter 3-1 Barcelona Champions League (SF) Abril 2010 Mourinho Barcelona 1-0 Inter Champions League (SF) Abril 2010 Guardiola

REAL MADRID - BARCELONA

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA VICTORIA Barcelona 5-0 Real Madrid Noviembre 2010 Guardiola (3) Real Madrid 1-1 Barcelona LaLiga Abril 2011 - Barcelona 0-1 Real Madrid (Final) Abril 2011 Mourinho (2) Real Madrid 0-2 Barcelona Champions League (SF) Abril 2011 Guardiola (4) Barcelona 1-1 Real Madrid Champions League (SF) Abril 2011 - Real Madrid 2-2 Barcelona Supercopa ESP Agosto 2011 - Barcelona 3-2 Real Madrid Supercopa ESP Agosto 2011 Guardiola (5) Real Madrid 1-3 Barcelona LaLiga Diciembre 2011 Guardiola (6) Real Madrid 1-2 Barcelona Copa del Rey (CF) Enero 2012 Guardiola (7) Barcelona 2-2 Real Madrid Copa del Rey (CF) Enero 2012 - Barcelona 1-2 Real Madrid LaLiga Abril 2012 Mourinho (3)

CHELSEA - BAYERN

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA VICTORIA Bayern Munich* 2-2 Supercopa EUR Agosto 2013 Bayern en penaltis

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA VICTORIA M. United 1-2 M. City Premier League Septiembre 2016 Guardiola (8) M. United 1-0 M. City EFL Cup Octubre 2016 Mourinho (4) M. City 1-0 M. United Premier League Abril 2017 - M. United 1-2 M. City Premier League Abril 2018 Guardiola (9) M. City 2-3 M. United Premier League Abril 2018 Mourinho (5) M. City 3-1 M. United Premier League Noviembre 2018 Guardiola (10)

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA VICTORIA Tottenham 2-0 M. City Premier League Febrero 2020 Mourinho (6) Tottenham X-X M. City Premier League Noviembre 2020

