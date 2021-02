Cómo está el historial entre el Barcelona y el PSG: Histórico y precedentes

Sólo una vez ha eliminado el PSG al FC Barcelona cuando se han visto las caras en Europa, en la Champions de 1995.

En la retina de cualquier aficionado al fútbol está la remontada histórica del FC Barcelona al PSG en la eliminatoria de octavos de final de la Uefa Champions League de 2017, cuando el Barça había caído con estrépito en París por 4-0 pero en la vuelta en el Camp Nou se impuso por 6-1 con una catarata de goles en los últimos minutos del partido, culminados por el de Sergi Roberto que daba el pase a los blaugrana.

Pero la rivalidad entre ambos conjuntos empezó más de veinte años 20, cuando se vieron las caras un Barça que cerraba la era Cruyff y un PSG que apunta mucho más alto de lo que llegó. Pero tan solo aquella vez pudo el PSG con el FC Barcelona, puesto que han sido tres veces las que los blaugrana han eliminado a los franceses, más la victoria en la final de la Recopa de Europa de 1996.

En Goal.com repasamos una a una todas las eliminatorias en las que se han cruzado ambos.

CUARTOS DE FINAL UECL 1994-95

Era la era Cruyff en el banquillo del FC Barcelona. Pero una era que empezaba a agonizar un año antes con la derrota del Barça en Atenas en la final contra el Milán por 4-0. Y el PSG llegaba con Raí, GIinola o George Weah, un equipo que se había convertido en temible en Europa aunque luego no lo confirmase con un gran título. En la ida en el Camp Nou, Korneev adelantaba al Barça pero Weah empataba para los parisinos, que en la vuelta ganaron 2-1 en los últimos minutos remontando un gol de José Mari Bakero.

FINAL DE LA RECOPA DE 1997

El PSG no llegó a dominar en la Champions pero sí en la Recopa, un título que levantó en 1996. Al año siguiente repetía final y allí se econtraría con un imberbe Ronaldo que la crujía rivales en un Barça post-Cruyff con Boby Robson en el banquillo. En el PSG ya no estaba Weah pero sí su capitán Raí. Nada pudieron hacer los parisinos ante aquel Barça de Ronaldo, que marcó el gol de la victoria en el minuto 37 de partido desde los once metros.

CUARTOS DE FINAL UECL 2012-2013

El Barsa dominador que arrasaba por donde pisaba empezaba mostrar alguna grieta, en concreto cuando no estaba Messi. En la ida empataron a dos en París y Messi se tuvo que retirar lesionado en el descanso. Motivado por esa baja, el PSG entró fuerte en la vuelta en el Camp Nou y se adelantaba en el minuto 50 con un gol de Pastore. Entonces, en el minuto 62 Tito Vilanova echó mano de Messi y el PSG de Carlo Ancelotti y Zlatan Ibrahimovic se echó a temblar cuando tenía más que contra las cuerdas al Barcelona. En el 71 Pedro empató el partido y el Barça se fue a las semifinales de la Champions.

FASE DE GRUPOS UECL 2014-2015

La vez que con menos tensión se han visto las caras estos dos equipos fue en la edición de la UECL 2014-15, cuando queradon emparejados en el Grupo F. En la segunda jornada en París el PSG se imponía 3-2 y en la última jornada del grupo, el equipo entrenado por ganaba 3-1 para pasar primeros.

El artículo sigue a continuación

CUARTOS DE FINAL UECL 2014-2015

Como no hubo picante en la fase de grupos, el sorteo los emparejó en los cuartos de finaln de la misma edición. Y el equipo de Luis Enrique no tuvo rival ni en la ida (1-3), ni en la vuelta (2-0), con Neymar como gran protagonista con 3 goles en los dos partidos. Este Barça a la postre sería el campeón.

TODOS LOS RESULTADOS ENTRE BARCELONA Y PSG EN COMPETICIONES EUROPEAS