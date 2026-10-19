Como vs. Manchester United: Datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

El Como 1907 recibe al Manchester United F.C. el miércoles 21 de octubre de 2026 a las 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

El Como de Cesc Fàbregas, en plena forma, recibe a un gigante en apuros

El ambicioso Como de Cesc Fàbregas recibe al Manchester United en Lombardía con la moral por las nubes tras imponerse por 3-1 a la Fiorentina a domicilio en la Serie A. En cambio, el Manchester United llega al norte de Italia tras seis partidos sin ganar en todas las competiciones. Después de golear por 4-1 al RB Leipzig en casa en la primera jornada de la Champions League, el sorprendente equipo italiano busca su victoria europea más importante hasta la fecha ante un Manchester United necesitado de un impulso.

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El Como marca tres goles a domicilio en Florencia

El Como 1907 afronta el partido europeo del miércoles rebosante de confianza tras su convincente victoria por 3-1 a domicilio ante la ACF Fiorentina en la Serie A el domingo 18 de octubre. Los tempraneros goles de Mattia Liberali (31') y Nico Paz (35') dieron una clara ventaja al equipo de Fàbregas antes de que Anastasios Douvikas sellara los tres puntos en la segunda mitad. Impulsado por la creatividad de Nico Paz, Maxence Caqueret y Mattia Liberali, el Como llega a la histórica cita del miércoles en un gran momento ofensivo.

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El Manchester United empata el derbi de los Peninos antes de su viaje europeo

El Manchester United viaja al norte de Italia con la intención de poner fin a una complicada racha de resultados en todas las competiciones. Tras perder por 2-0 a domicilio ante el Atlético de Madrid en la segunda jornada de la Champions League el 13 de octubre, el United empató 1-1 contra su acérrimo rival, el Leeds United, en Elland Road el domingo 18 de octubre. Bryan Mbeumo abrió el marcador en el minuto 35. Con el capitán Bruno Fernandes en el centro del campo, acompañado por los atacantes de banda Bryan Mbeumo y Amad Diallo, el United buscará hacerse con el control del partido desde el inicio en Italia.

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Duelo clave: Nico Paz contra Bruno Fernandes

Talento creativo: El internacional argentino Nico Paz firmó una actuación magistral contra la Fiorentina (1 gol, 1 asistencia y una valoración de 8,2 en el partido). Sus conducciones que hacen avanzar al equipo y sus pases que rompen líneas en espacios reducidos suponen una amenaza inmediata para el doble pivote del United.

La respuesta del capitán: Bruno Fernandes sigue siendo el eje del equipo de Michael Carrick, pero el United necesita controlar mejor el centro del campo a través de Carlos Baleba y Youri Tielemans para impedir que Paz y Maxence Caqueret marquen el ritmo.

Análisis táctico y onces previstos

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Una clave del partido: Leny Yoro se pierde el encuentro por sanción tras su tarjeta roja contra el Atlético de Madrid, por lo que Lisandro Martínez y Harry Maguire deberán sostener el centro de la defensa del Manchester United. Cabe esperar que Fàbregas ordene al Como presionar arriba desde el inicio y aprovechar el factor campo: el equipo no ha perdido en 32 de sus últimos 40 partidos como local.

Noticias de los equipos y plantillas

Cesc Fabregas dirige al Como, aunque todavía no hay una alineación confirmada ni información sobre lesiones antes del encuentro. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Michael Carrick dirige al Manchester United, del que tampoco hay detalles confirmados sobre la plantilla ni noticias sobre lesiones por el momento. Se añadirá más información a medida que se conozca en los días previos al partido.

Estado de forma

El Como llega a este encuentro tras sumar dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado nueve goles y encajado tres. Su compromiso más reciente fue un empate sin goles en el campo de la Roma en la Serie A, después de su única derrota en ese periodo, un 2-0 ante el Frosinone. El resultado más destacado de su racha reciente llegó en la Champions League, donde venció por 4-1 al RB Leipzig. También ganó por 2-1 al Parma en la Serie A. Sin embargo, su resultado más reciente en la Champions League fue una derrota por 3-2 ante el Feyenoord, que complica su situación en el grupo.

Al Manchester United le ha costado mucho encontrar regularidad: no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos y ha perdido tres de ellos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League. También empató 1-1 con el Tottenham y el Fulham en la Premier League, perdió por 3-2 contra el Brighton en la Carabao Cup y cayó por 1-0 ante el Manchester City. El United solo ha marcado tres goles y ha encajado seis en esos cinco partidos, cifras que reflejan la magnitud del reto al que se enfrenta Carrick.

Enfrentamientos directos

No constan enfrentamientos previos entre el Como y el Manchester United en los datos disponibles. Este partido será el primer duelo oficial entre ambos clubes.