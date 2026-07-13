Los aficionados se peleaban por entradas para el debut de Argentina en el Grupo J contra Argelia, el 16 de junio en Kansas City. El partido pasó a la historia gracias a un mágico hat-trick de Messi en la victoria 3-0.

Tras vencer 2-0 a Austria el 22 de junio, con otro doblete del capitán, Argentina avanza firme.

Con el cierre de su carrera internacional a la vista, la demanda de entradas para los cruces eliminatorios se ha disparado.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026?

Argentina está en el Grupo J.

Los actuales campeones han superado con facilidad sus primeros partidos gracias a las actuaciones históricas de Lionel Messi, que marcó un hat-trick contra Argelia y un doblete contra Austria:

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, EE. UU. 3-0 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. 2-0 Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. 3-1 Viernes 3 de julio Argentina - Cabo Verde - Octavos de final (18:00 h EDT) Estadio Hard Rock, Florida, EE. UU. 3-2 Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto (12:00 h EDT) Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Georgia 3-2 Domingo 12 de julio Argentina vs. Suiza Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri 3-1 Miércoles 15 de julio Inglaterra vs. Argentina Estadio de Atlanta (Estadio Mercedes-Benz) Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son ahora más escasas que nunca.

Esto es lo que necesitas saber:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

El camino de Argentina hacia la final del Mundial de la FIFA 2026

1. Semifinales

A una sola victoria de revalidar el título, se medirá con el ganador de la parte inferior derecha del cuadro.

Rival: Inglaterra

Fecha: miércoles 15 de julio de 2026

Sede: Estadio de Atlanta (Atlanta, Georgia).

2. Final del Mundial

Si Argentina gana, viajará a la costa este para disputar el título contra el último equipo del lado opuesto del cuadro.

Fecha: domingo 19 de julio de 2026

Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey)

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo 2026 de Argentina?

Las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Etapa Precios oficiales de face value Precios medios de reventa Entradas Semifinales 420–3 295 $ 1.400–7.500 $ Entradas Final 2.030–7.875 $ 5.200 $ - 22.000 $+ Entradas

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Qué esperar de Lionel Messi en el Mundial 2026

En la final de Catar 2022 marcó un doblete y anotó uno de los penaltis que dieron a Argentina su primer título en 36 años.

Su carrera internacional, que ya supera los 20 años, no empezó de la mejor forma: en 2005, durante un amistoso contra Hungría en Budapest, ingresó en el minuto 63 y fue expulsado con roja directa por un codazo a un defensa.

Fue un inicio decepcionante, pero uno de los pocos baches en la carrera de esta superestrella. Aunque Messi ha cosechado numerosos logros con el Barcelona, el París Saint-Germain y el Inter de Miami, algunas de sus mayores hazañas han sido en la escena internacional.

Ha marcado 116 goles en 198 partidos con Argentina, 13 de ellos en Copas del Mundo. Eso lo sitúa cuarto en la lista de máximos goleadores del torneo, tras Klose, Ronaldo y Müller. Este verano podría disputar su sexta Copa, un récord que le permitiría ascender en esa lista.

Argentina siempre atrae multitudes. En la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos, miles de personas acudieron a ver a Messi y sus compañeros.

Más de 80 000 personas vieron la semifinal contra Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y más de 65 000 asistieron en el Hard Rock Stadium de Miami a la final que Argentina ganó 1-0 a Colombia.