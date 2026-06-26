Cómo conseguir entradas para ver a Lionel Messi en el Mundial 2026: tickets para Argentina, info y más

Los aficionados se peleaban por entradas para el debut de Argentina ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. El partido pasó a la historia gracias a un mágico hat-trick de Messi en la victoria 3-0.

Tras vencer 2-0 a Austria el 22 de junio, con otro doblete del capitán, Argentina avanza firme.

Con el cierre de su carrera internacional a la vista, la búsqueda de entradas para las eliminatorias se ha vuelto frenética.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026?

Argentina juega en el Grupo J del Mundial de la FIFA 2026.

Los actuales campeones han superado con facilidad sus primeros partidos gracias a las actuaciones históricas de Lionel Messi, que marcó un hat-trick contra Argelia y un doblete contra Austria:

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, EE. UU. 3-0 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. 2-0 Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. Entradas Viernes 3 de julio Argentina vs. 2H - Octavos de final (18:00 h EDT) Estadio Hard Rock, Florida, EE. UU. Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina 2026

Los sorteos oficiales de entradas (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

ya está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Clasificación del Grupo J

Puesto Equipo Partidos V Emp. Derrotas Goles a favor Genc Diferencia de goles Puntos Situación 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 Se clasificó para los dieciseisavos de final 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 En liza 3 Argelia 2 1 0 1 2 4 -2 3 En liza 4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0 Eliminado

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Argentina?

Las entradas se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Escenario Precios oficiales de face Precios medios de reventa Entradas Octavos de final 105–750 $ 350–1 600 $ Entradas Octavos de final 170–980 $ 550–2 400 $ Entradas Cuartos de final 275–1 775 $ 850–4 500 $ Entradas Semifinales 420–3.295 $ 1.400–7.500 $ Entradas Final 2.030–7.875 $ 5.200 $ - 22.000 $+ Entradas

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Qué esperar de Lionel Messi en el Mundial 2026

En la final de Catar 2022 marcó un doblete y anotó uno de los penaltis que dieron a Argentina su primer título en 36 años.

Su carrera internacional, que ya supera los 20 años, no empezó de la mejor manera: en 2005, durante un amistoso contra Hungría en Budapest, ingresó en el 63’ y fue expulsado un minuto después por golpear con el codo a un defensa.

Fue un inicio decepcionante, pero uno de los pocos baches en la carrera de esta superestrella. Aunque Messi ha cosechado numerosos logros con el Barcelona, el París Saint-Germain y el Inter de Miami, algunas de sus mayores hazañas han sido en la escena internacional.

Ha marcado 116 goles en 198 partidos con Argentina, 13 de ellos en Copas del Mundo. Eso lo sitúa cuarto en la lista de máximos goleadores del torneo, tras Klose, Ronaldo y Müller. Este verano podría disputar su sexta Copa, un récord que le permitiría escalar posiciones en esa lista.

Argentina siempre atrae multitudes, como demostró la Copa América 2024 en Estados Unidos, donde millones acudieron a ver a Messi y sus compañeros.

Más de 80 000 aficionados vieron la semifinal Argentina-Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y más de 65 000 presenciaron cómo La Albiceleste alzaba otro gran trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami tras ganar 1-0 a Colombia.