Todo está listo para lo que podría ser el capítulo final de la legendaria carrera de Lionel Messi.

El capitán argentino ha guiado a la Albiceleste a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo de la FIFA, a solo 90 minutos de revalidar el título.

Tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal de Atlanta, Messi y su equipo han llegado a Nueva Jersey para un duelo de alto riesgo contra España.

Messi ha dominado el torneo: lidera la Bota de Oro con 9 goles y la lista de asistencias con 6.

El domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva York, Argentina desafiará a una implacable España. Es tu última oportunidad de ver al mejor de todos los tiempos ir por su segunda Copa del Mundo.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial de 2026?

Argentina integra el Grupo J del Mundial de la FIFA 2026.

Los actuales campeones han superado con facilidad sus primeros partidos gracias a las actuaciones históricas de Lionel Messi, que marcó un hat-trick contra Argelia y un doblete contra Austria:

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, EE. UU. 3-0 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. 2-0 Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. 3-1 Viernes 3 de julio Argentina - Cabo Verde - Octavos de final (18:00 h EDT) Estadio Hard Rock, Florida, EE. UU. 3-2 Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto (12:00 h EDT) Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Georgia 3-2 Domingo 12 de julio Argentina vs. Suiza Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri 3-1 Miércoles 15 de julio Inglaterra vs. Argentina Estadio de Atlanta (Estadio Mercedes-Benz) 2-1 (victoria de Argentina) Domingo 19 de julio Final del Mundial 2026: España vs. Argentina Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Argentina 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Argentina 2026?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Etapa Precios oficiales de face value Precios medios de reventa Entradas Final 2.030 $ - 7.875 $ 5.200–22.000 $+ Entradas

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Qué esperar de Lionel Messi en el Mundial 2026

En la final de Catar 2022 marcó un doblete y anotó un penalti clave, guiando a Argentina a su primer título en 36 años.

Su carrera internacional, que ya supera los 20 años, no empezó de la mejor manera: en 2005, durante un amistoso contra Hungría en Budapest, ingresó en el 63’ y fue expulsado un minuto después por golpear con el codo a un defensa.

Fue un mal inicio, pero uno de los pocos baches de esta superestrella. Aunque Messi ha logrado numerosos títulos con el Barcelona, el París Saint-Germain y el Inter de Miami, algunas de sus mayores hazañas han sido con la Albiceleste.

Ha marcado 116 goles en 198 partidos con Argentina, 13 de ellos en Copas del Mundo. Eso lo sitúa cuarto en la lista de máximos goleadores del torneo, tras Klose, Ronaldo y Müller. Este verano podría disputar su sexta Copa, un récord, y así seguir escalando en esa lista.

Argentina siempre atrae multitudes. En la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos, miles de aficionados acudieron a ver a Messi y sus compañeros.

Más de 80 000 personas vieron la semifinal contra Canadá en Nueva Jersey, y más de 65 000 presenciaron la final ante Colombia en Miami.