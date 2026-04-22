Cómo conseguir entradas para ver a Lionel Messi en el Mundial 2026: boletos para el Mundial de Argentina, información y más

Aunque Lionel Messi sigue jugando con el Inter de Miami en la MLS, los aficionados esperan verlo otra vez con la camiseta azul y blanca de Argentina en el Mundial 2026 de Norteamérica.

Con el cierre de su carrera internacional, los aficionados ya compran entradas para los partidos de Argentina, el primero el 16 de junio en Kansas City ante Argelia.

GOAL te resume lo esencial: dónde adquirirlas y su precio.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026?

De sus 116 goles internacionales, Messi no ha marcado ante Austria ni Jordania, pero sí anotó dos veces contra Argelia, primer rival de la actual campeona este verano.

En 2007 Argentina venció 4-3 a Argelia en un amistoso en el Camp Nou; Messi igualó 2-2 desde el punto de penalti y luego marcó el gol de la victoria.

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Martes, 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Entradas Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Sábado 27 de junio Argentina vs. Jordania (21:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Argentina 2026

Los sorteos oficiales de la FIFA —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Argentina 2026?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $



Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar disponibilidad.

¿Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de Argentina 2026?

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Argentina que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Un solo partido

Fase de grupos: un partido de una selección distinta al anfitrión (excepto CAN, MEX y USA).

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1.400 USD por persona

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

Qué esperar de Lionel Messi en el Mundial 2026

En la final de Catar 2022 marcó dos goles y anotó un penalti clave, guiando a Argentina a su primer título en 36 años.

Su carrera internacional, que ya supera los 20 años, comenzó en 2005. En un amistoso contra Hungría, ingresó a los 63 minutos y fue expulsado de inmediato por un codazo a un defensa.

Fue un inicio decepcionante, pero apenas uno de los pocos baches en la carrera de esta superestrella argentina y mundial. Aunque Messi ha logrado mucho con el Barcelona, el París Saint-Germain y el Inter de Miami, sus mayores hazañas han sido en la escena internacional.

Con Argentina ha marcado 116 goles en 198 partidos, 13 de ellos en Copas del Mundo. Eso lo sitúa cuarto, empatado, en la lista de máximos goleadores del torneo, tras Miroslav Klose, Ronaldo (Brasil) y Gerd Müller. Pero este verano podría batir el récord de participaciones (seis) y escalar en esa lista.

Argentina es un imán para los aficionados: en la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos, las multitudes acudieron a ver a Messi y su equipo.

Más de 80 000 personas asistieron a la semifinal contra Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y más de 65 000 vieron a la Albiceleste levantar el trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami tras vencer 1-0 a Colombia.