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Cómo conseguir entradas para ver a Kylian Mbappé en el Mundial 2026: entradas para Francia, la lucha por la Bota de Oro y más

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Francia
K. Mbappe

Mbappé sigue en racha en el Mundial 2026 y podría aumentar su cuenta de goles.

Kylian Mbappé adora el Mundial, y los aficionados disfrutan viéndole jugar. En Norteamérica ha marcado ocho goles en seis partidos, aumentando su cuenta personal.

Así, llegó a 20 tantos en Copas del Mundo —12 en 2018 y 2022— y superó a Just Fontaine como máximo goleador francés del torneo.

Con la selección ya suma 64 goles y superó a Olivier Giroud (57).

Se espera que siga ampliando su cuenta en la fase eliminatoria. Francia jugará la semifinal contra España el martes 14 de julio en Dallas.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial sobre las entradas para el Mundial de Francia 2026, incluyendo dónde puedes comprarlas y cuánto costarán.

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Resultados y próximos partidos de Francia en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio) SedeResultado final / Entradas
Martes 16 de junioFrancia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1
Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1
Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1
Martes 30 de junioFrancia vs. Suecia (17:00, hora del Este)Estadio MetLife, East RutherfordFrancia ganó 3-0
Sábado 4 de julioFrancia vs. Paraguay (17:00, hora del Este)Lincoln Financial Field, FiladelfiaFrancia ganó 1-0
Jueves 9 de julioFrancia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este)Estadio Gillette, FoxboroughFrancia ganó 2-0
Martes 14 de julioFrancia contra España (14:00 h CDT)Estadio AT&T, ArlingtonEntradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en reventa
14–15 de julioSemifinales930–3295 $1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250 $ – 800 $500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, estos son sus partidos previos a la final del 19 de julio, siempre que se clasifique.

Tras vencer a Marruecos en cuartos, Francia jugará contra España en semifinales y, de ganar, enfrentará a Argentina, Inglaterra, Noruega o Suiza en la final.

Fecha (hora local)RondaSedePosible emparejamientoEntradas
14 de julio (14:00 h CDT)SemifinalesEstadio AT&T (Arlington)Francia vs. EspañaEntradas
19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: Por confirmar vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras marcar su octavo gol en cuartos de final contra Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick ante Noruega en la fase de grupos, suma cinco tantos tras batir de nuevo a los Leones del Atlas.

Jugador (Selección)GolesPróximo partido – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)8vs. España — Entradas
Lionel Messi (Argentina)8vs. Suiza – Entradas
Erling Haaland (Noruega)7vs Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)6contra Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)5contra España - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)4vs. Noruega – Entradas
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)4vs Francia – Entradas

Qué esperar de Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Con 19 años, marcó un doblete en los octavos de final contra Argentina en 2018 y sumó cuatro goles en su debut mundialista.

Cuatro años después, ya en el PSG, triplicó su cuenta con ocho goles en Catar 2022. Aunque Francia fue subcampeona, Mbappé lideró la final contra Argentina con un heroico hat-trick.

Con 20 goles en Mundiales, Mbappé —ahora en el Real Madrid— es segundo en la lista histórica, a solo un tanto de Lionel Messi.

Además de las ganas de ver jugar a Kylian Mbappé, el deseo de viajar y ver a Francia en acción ha crecido, y muchos aficionados esperan su actuación en Norteamérica este verano. Los bicampeones del mundo son una de las seis selecciones que han ganado más de un título.

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