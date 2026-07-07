Kylian Mbappé adora el Mundial, y los aficionados disfrutan viéndole jugar. En la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Norteamérica ha marcado siete goles en cinco partidos como titular.

Así, su botín mundialista llegó a 19 goles —12 en 2018 y 2022—, superando a Just Fontaine y convirtiéndolo en el máximo anotador francés en Copas del Mundo.

Además, ya suma 63 goles con Francia y superó a Olivier Giroud (57).

Se espera que siga ampliando su récord en la fase eliminatoria. El próximo compromiso de Francia es el partido de cuartos de final contra Marruecos, este jueves 9 de julio en Boston.

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Resultados y próximos partidos de Francia en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1 Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1 Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1 Martes 30 de junio Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este) Estadio MetLife, East Rutherford Francia ganó 3-0 Sábado 4 de julio Francia vs. Paraguay (17:00 ET) Lincoln Financial Field, Filadelfia Francia ganó 1-0 Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este) Estadio Gillette, Foxborough Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 9–11 de julio Cuartos de final 450–1 775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, estos son sus posibles cruces hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Paraguay en octavos, Francia se medirá a Marruecos en cuartos, revancha del 2-0 en semifinales de Catar 2022. Si vuelve a ganar, enfrentará a España o Bélgica en semis y a Argentina, Inglaterra, Noruega oSuiza en la final.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 9 de julio (16:00 h, hora del Este) Cuartos de final Estadio Gillette (Foxborough) Francia vs. Marruecos Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T (Arlington) Partido 101: vs. España/Portugal/EE. UU./Bélgica Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Lionel Messi lidera la clasificación con 8 goles tras anotar en octavos contra Egipto.

Le sigue de cerca Kylian Mbappé, a solo un tanto. Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick en la primera parte ante Noruega en la fase de grupos, lleva cuatro tantos.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs. Suiza – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 7 contra Marruecos - Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 contra Inglaterra - Entradas Harry Kane (Inglaterra) 6 contra Noruega - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 4 vs. Marruecos – Entradas Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Bélgica - Entradas

Qué esperar de Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Con 19 años, marcó un doblete en los octavos de final contra Argentina en 2018 y sumó cuatro goles en su debut mundialista.

Cuatro años después, ya en el PSG, triplicó su cuenta con ocho tantos en Catar 2022. Aunque Francia quedó subcampeona, Mbappé lideró la final ante Argentina con un heroico hat-trick.

Con 19 goles en Mundiales, Mbappé —ahora en el Real Madrid— es segundo en la lista histórica, a solo un tanto de Messi.

Además de las ganas de ver jugar a Kylian Mbappé, el deseo general de viajar y ver a Francia en acción ha crecido en los últimos tiempos, y muchos aficionados al fútbol estarán deseando ver cómo se desenvuelven en Norteamérica este verano. Los bicampeones del mundo son una de las seis únicas selecciones que se han proclamado campeonas en más de una ocasión.