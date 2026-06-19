Kylian Mbappé adora el Mundial, y los aficionados disfrutan viéndole jugar. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el jugador del Real Madrid marcó dos goles espectaculares ante Senegal.

Esos tantos elevaron a 14 su cuenta en Copas del Mundo, pues había anotado 12 en 2018 y 2022. Así superó a Just Fontaine y se convirtió en el máximo goleador francés del torneo.

Se espera que siga ampliando su marca este verano en Norteamérica. Francia enfrentará a Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y luego cerrará la fase de grupos contra Noruega.

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Calendario de Francia en el Mundial 2026

Mbappé aún no ha marcado contra Irak ni Noruega y buscará hacerlo en los próximos duelos del Grupo I.

Fecha y hora de inicio Partido Sede Entradas Martes, 16 de junio Francia vs. Senegal (3-1) Estadio MetLife (East Rutherford) N/A Lunes 22 de junio (17:00, hora del Este) Francia vs. Irak Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Viernes 26 de junio (15:00, hora del Este) Francia vs. Noruega Gillette Stadium (Foxborough) Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Todo lo que necesitas saber:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA ha establecido un sistema de precios variables. En la fase de grupos, las entradas cuestan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que para la final pueden llegar a 6.730 dólares.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $



Consulta los portales oficiales de la FIFA y las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Qué esperar de Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Con 19 años, Mbappé acaparó portadas al marcar un doblete en los octavos de 2018 ante Argentina. En su debut mundialista anotó cuatro goles.

Cuatro años después, ya en el PSG, triplicó su cuenta con ocho goles en Catar 2022. Aunque Francia quedó subcampeona, Mbappé firmó un heroico hat-trick en la final contra Argentina.

Con 14 goles en Mundiales, Mbappé —ahora en el Real Madrid— empata con Gerd Müller en el tercer puesto histórico de goleadores y solo está a dos tantos de Miroslav Klose y Lionel Messi, líderes de la lista.

Además de ver a Mbappé, muchos aficionados quieren viajar a Norteamérica para apoyar a Francia, bicampeona del mundo y una de las seis selecciones que han ganado más de un título.