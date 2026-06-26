Cómo conseguir entradas para Países Bajos vs. Marruecos: precios de la ronda de 32 del Mundial, detalles del partido en el Estadio de Monterrey, ofertas de última hora y más

En la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se miden en un duelo eliminatorio clave.
La Oranje de Ronald Koeman lideró el Grupo F tras vencer 3-1 a Túnez y mostró un ritmo ofensivo que la convierte en aspirante al título.
Ahora se miden a una sólida Marruecos, que igualó a Brasil en el Grupo C tras vencer 4-2 a Haití.
Además, se cumplen 32 años del duelo que protagonizaron en el Mundial de EE. UU. 1994, por lo que la cita promete una nueva batalla entre la precisión naranja y la pasión de los Leones del Atlas.
¿A qué hora empieza el Países Bajos-Marruecos?
Se jugará en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, México.
¿Cómo comprar entradas para el partido de octavos de final del Mundial entre Países Bajos y Marruecos?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Países Bajos y Marruecos?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Etapa / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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