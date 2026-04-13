Cómo conseguir entradas para los play-offs de la Championship 2026: dónde comprar entradas para la EFL, pronósticos y mucho más

Para los equipos que acaben del tercero al sexto puesto de la Championship y no consigan el ascenso directo a la Premier League, los play-offs ofrecen otra oportunidad. Es uno de los momentos más emocionantes para los aficionados, pues pueden viajar a Wembley.

La recta final de la Championship promete emoción y entradas agotadas.

No te pierdas la emoción; en GOAL te contamos precios y puntos de venta.

¿Cuándo son los play-offs de la Championship 2026?

La temporada regular de la Championship termina el sábado 2 de mayo, junto con la League 1 y la League 2.

El calendario de los play-offs de la Championship es el siguiente:

Fecha Partido (BST) Lugar Entradas Viernes 8 de mayo Semifinal, ida: 6.º vs. 3.º (20:00) Por confirmar Entradas Sábado 9 de mayo Semifinal, ida: 5.º vs 4.º (12:30 h) Por confirmar Entradas Lunes 11 de mayo Semifinal, vuelta: 3.º vs 6.º (20:00 h) Por confirmar Entradas Martes, 12 de mayo Semifinal, vuelta: 4.º vs. 5.º (20:00 h) Por confirmar Entradas Sábado 23 de mayo Final: Por confirmar vs. Por confirmar (15:00 h) Estadio de Wembley (Londres) Entradas

Final de los play-offs del Campeonato. Lugar: Estadio de Wembley.

Wembley, con más de cien años, es un referente del fútbol mundial.

Reconstruido a principios del siglo XXI, también ha acogido rugby, boxeo, NFL y grandes conciertos.

En 2017 acogió a 98 000 personas para ver a Adele.

Próximos partidos del Campeonato 2026:

Estos son solo algunos de los partidos más destacados del Campeonato de las próximas semanas, que pueden influir en la situación del ascenso:

Fecha Partido (BST) Lugar Entradas Sábado 18 de abril Millwall vs Queens Park Rangers (12:30 h) The Den (Londres) Entradas Bristol City vs Norwich City (15:00 h) Ashton Gate (Bristol) Entradas Swansea City vs Southampton (15:00 h) Swansea.com Stadium (Swansea) Entradas Domingo 19 de abril Ipswich Town vs Middlesbrough (12:00 h) Portman Road (Ipswich) Entradas Martes 21 de abril Norwich City vs Derby County (19:45 h) Carrow Road (Norwich) Entradas Southampton vs Bristol City (19:45 h) Estadio St Mary's (Southampton) Entradas Sábado 25 de abril Queens Park Rangers vs Derby County (15:00 h) Loftus Road (Londres) Entradas Domingo 26 de abril Coventry City vs Wrexham (12:00 h) Coventry Building Society Arena (Coventry) Entradas Martes, 28 de abril Southampton vs Ipswich Town (19:45 h) Estadio St Mary's (Southampton) Entradas Sábado 2 de mayo Hull City vs Norwich City (12:30 h) Estadio MKM (Kingston upon Hull) Entradas Ipswich Town vs Queens Park Rangers (12:30 h) Portman Road (Ipswich) Entradas Wrexham vs Middlesbrough (12:30 h) Racecourse Ground (Wrexham) Entradas

Cómo comprar entradas para los play-offs del Campeonato de 2026

Las entradas oficiales para las semifinales de los play-offs del Campeonato de 2026 se venderán en las webs de los clubes una vez confirmados.

A diferencia de la final, las semifinales se juegan en los estadios de los equipos.

Para la final en Wembley, los dos clubes finalistas venden las entradas a sus aficionados tras las semifinales.

En ambas rondas, los clubes venden las entradas por fases, con prioridad para abonados y socios.

También se pueden adquirir en el mercado secundario, como en StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para los play-offs del Campeonato de 2026?

Aunque aún no se han confirmado los detalles oficiales de la final de los play-offs del Campeonato de 2026, los precios del año pasado en el estadio de Wembley sirven de buena referencia y fueron los siguientes:

Sección Precio Categoría 1 105 £ Categoría 2 82 £ Categoría 3 67 £ Categoría 4 54 £ Categoría 5 37 £

Hay precios reducidos para mayores de 65 años, niños hasta 16 años y jóvenes de 17 a 21 años.

Aunque la información sobre las semifinales de los play-offs de la Championship no se conocerá hasta que se confirmen los participantes, según el precio medio de las entradas de los partidos de la Championship esta temporada, se prevé que las entradas para adultos oscilen entre 25 y 50 libras.

Estate atento a las webs oficiales de los clubes y a plataformas de reventa como StubHub para comprobar disponibilidad.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para los play-offs de la Championship 2026?

Para la final de 2026, puedes reservar paquetes de hospitalidad oficiales antes de conocer a los finalistas. Experiences by Wembley Stadium ofrece la mejor experiencia el día del partido.

Los socios disfrutan de acceso prioritario a entradas para conciertos, la NFL y el boxeo.

Hay seis niveles de membresía, desde 2730 £ hasta 13 458 £:

Inner Circle

Círculo Central

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Palco privado

Qué esperar de los play-offs del Campeonato de 2026

El Sunderland regresó a la Premier League tras nueve años ausente. Venció 2-1 al Sheffield United en la final de los play-offs de la Championship 2025, disputada en Wembley el pasado mayo.

Fue una remontada épica: el suplente Tommy Watson marcó el gol de la victoria en el minuto 95.

Aunque fue el primer éxito del Sunderland en los play-offs del Championship, otros equipos han destacado por sus hazañas en la final de temporada. En 2013, el Crystal Palace venció 1-0 al Watford en Wembley, con gol de Kevin Phillips en la prórroga, y sumó su cuarto ascenso vía play-off.

Las finales recientes suelen ser tensas y resolverse por un gol. Pero en 1998 vimos una de las mejores, en la que el Sunderland quedó subcampeón.

Pese a adelantarse tres veces, el Sunderland no pudo con un Charlton muy decidido. Clive Mendonca, leyenda de los Addicks, igualó 4-4 en el 103’ y forzó los penaltis. Tras 13 lanzamientos perfectos, Michael Gray falló y el Charlton ascendió en un partido épico.

¿Quiénes son los últimos ganadores de los play-offs de la Championship?