Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial de 2026 en Canadá: información sobre los estadios, calendario de Toronto y Vancouver, ciudades y mucho más

Los aficionados al fútbol canadienses esperan con impaciencia el 12 de junio, fecha en la que la selección de Canadá dará inicio a su andadura en la Copa del Mundo de 2026 en Toronto.

Además de acoger los tres partidos de la fase de grupos de Canadá, también podremos disfrutar de encuentros tan interesantes como el Alemania-Costa de Marfil en Toronto y el Nueva Zelanda-Bélgica en Vancouver.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas sobre las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de 2026 que se disputarán en Canadá, incluyendo dónde puedes conseguirlas y cuánto costarán.

¿Cuándo se disputarán los partidos del Mundial en Canadá?

En Canadá se disputarán trece partidos del Mundial de 2026 (10 de la fase de grupos y 3 de la fase eliminatoria). Son los siguientes:

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Viernes, 12 de junio Grupo B: Canadá contra el ganador de la ruta A de la UEFA (15:00) BMO Field (Toronto) Entradas Sábado, 13 de junio Grupo D: Australia contra el ganador de la ruta C de la UEFA (21:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas Miércoles, 17 de junio Grupo L: Ghana contra Panamá (19:00 h) BMO Field (Toronto) Entradas Jueves, 18 de junio Grupo B: Canadá contra Catar (15:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas Sábado, 20 de junio Grupo E: Alemania contra Costa de Marfil (16:00 h) BMO Field (Toronto) Entradas Domingo, 21 de junio Grupo G: Nueva Zelanda contra Egipto (18:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas Martes, 23 de junio Grupo L: Panamá contra Croacia (19:00 h) BMO Field (Toronto) Entradas Miércoles, 24 de junio Grupo B: Suiza contra Canadá (12:00) BC Place (Vancouver) Entradas Viernes, 26 de junio Grupo I: Senegal contra el ganador de la ruta 2 (15:00 h) BMO Field (Toronto) Entradas Viernes, 26 de junio Grupo G: Nueva Zelanda contra Bélgica (20:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas Jueves, 2 de julio Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo K contra segundo clasificado del Grupo L (19:00 h) BMO Field, Toronto Entradas Jueves, 2 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo B contra 3.º del Grupo E/F/G/I/J (20:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas Martes, 7 de julio Octavos de final: Por confirmar contra Por confirmar (13:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas

Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial de 2026 en Canadá

Los aficionados al fútbol han tenido varias oportunidades de comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026 a través del portal de venta de entradas de la página web de la FIFA.

Aunque ya se han celebrado varias fases de venta, como el «Sorteo de preventa Visa» (septiembre), el «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre) y el «Sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), todavía hay entradas disponibles.

Fase de venta de última hora

Si no tuviste suerte en los anteriores sorteos de la Copa del Mundo de 2026, tu última oportunidad para intentar conseguir entradas por vía oficial es consultar qué hay aún disponible durante la fase de venta de «última hora», que comienza en abril.

La FIFA no ha revelado cuántas entradas se pondrán a la venta ni para qué partidos, pero cabe esperar una disponibilidad limitada y que se agoten rápidamente.

Para comprar entradas, debes visitar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta.

A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Mercados secundarios

Además de las ventas iniciales, la FIFA también gestiona su propio mercado oficial de reventa e intercambio, que se inauguró el pasado mes de octubre y volverá a abrir en abril. Esta es la única plataforma aprobada por la FIFA para los aficionados que deseen revender o comprar entradas ya agotadas.

La disponibilidad en la plataforma de reventa suele ser limitada y esporádica, especialmente a medida que se acercan los partidos, pero sigue siendo la opción más segura para comprar entradas fuera de las fases de venta principales. Para los aficionados de México, un mercado de intercambio específico (Mercado de Intercambio) gestiona las transacciones de reventa locales bajo las mismas garantías oficiales.

Para quienes no puedan aprovechar los periodos de venta oficiales de la FIFA o necesiten entradas para fechas o ciudades concretas, las plataformas de reventa como StubHub también ofrecen entradas para el Mundial. Estas plataformas ofrecen mayor flexibilidad, pero, por lo general, a precios considerablemente más elevados debido a los mercados de reventa, que se rigen por la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Mundial de 2026 en Canadá?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Canadá se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, situadas en la grada inferior.

Las más caras, situadas en la grada inferior. Categoría 2: Abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1.

Abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, situadas en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han fluctuado a lo largo de las distintas fases de venta de entradas. A continuación se muestran las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excl. países anfitriones) 60-620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 $ - 2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980

En sitios web secundarios como StubHub, los aficionados pueden conseguir entradas para los partidos del Mundial en Canadá a partir de 265 $.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo 2026 en Canadá?

Los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se disputen en Canadá se celebrarán en las dos sedes siguientes:

BC Place (Vancouver): Aforo: 54 000

Aforo: 54 000 BMO Field (Toronto): Aforo: 45 000

Qué esperar de los partidos de la Copa del Mundo 2026 en Canadá

Puede que el hockey sobre hielo sea el deporte más importante de Canadá, pero la nación de la hoja de arce cambiará los patines por botas de fútbol este verano con la llegada de la Copa del Mundo de 2026.

Canadá ha experimentado un notable ascenso en la clasificación de la FIFA, subiendo 23 puestos desde el n.º 50 hasta alcanzar su mejor posición histórica, el n.º 27, en los últimos dos años. Ahora se prepara para competir en dos fases finales de la Copa del Mundo consecutivas por primera vez en su historia.

A pesar de sus participaciones en México '86 y Catar '22, los Canucks siguen buscando su primera victoria (o empate) en un Mundial.

Recientemente ha habido varias actuaciones destacadas, que Canadá ha utilizado como base para impulsarse hacia adelante. Llegaron a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2023, eliminaron a Perú y Venezuela para alcanzar las semifinales de la Copa América 2024, y han registrado memorables victorias en amistosos contra Estados Unidos en los últimos 18 meses bajo el liderazgo de Jesse Marsch.

Otras naciones, además de Canadá, que disputarán al menos dos partidos del Mundial de 2026 en suelo canadiense son Panamá y Nueva Zelanda.