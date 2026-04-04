Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial de 2026 en Canadá: información sobre los estadios, calendario de partidos en Toronto y Vancouver, ciudades y mucho más

Los aficionados al fútbol canadiense esperan con impaciencia el 12 de junio, fecha en la que la selección canadiense, los «Canucks», iniciará su andadura en el Mundial de 2026 desde el corazón de Toronto, en un viaje histórico en el que los anfitriones buscarán escribir una nueva página en los anales del Mundial.
Además de acoger los tres partidos de Canadá en la fase de grupos, los estadios canadienses serán escenario de enfrentamientos muy esperados, entre los que destacan el partido entre Alemania y Costa de Marfil en Toronto, y el enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Bélgica en Vancouver, además de una presencia árabe destacada representada por el partido de los «Faraones», la selección de Egipto, contra Nueva Zelanda.
En Koora, te ofrecemos la guía completa y exclusiva para las entradas de los partidos del Mundial de 2026 en Canadá, incluyendo los precios y cómo conseguir las entradas antes de que se agoten...
¿Cuándo se disputarán los partidos del Mundial de 2026 en Canadá?
Canadá acogerá 13 partidos del Mundial de 2026 (10 partidos de la fase de grupos y 3 de las eliminatorias). Aquí tienes el calendario completo de los partidos en hora local:
|Fecha
|Partido (hora local)
|Estadio
|Entradas
|Viernes, 12 de junio
|Grupo B: Canadá contra el clasificado de la ruta A de la UEFA (15:00)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Sábado, 13 de junio
|Grupo D: Australia contra el clasificado de la ruta C de la UEFA (21:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Miércoles, 17 de junio
|Grupo L: Ghana contra Panamá (19:00 h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Jueves, 18 de junio
|Grupo B: Canadá contra Catar (15:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Sábado, 20 de junio
|Grupo E: Alemania contra Costa de Marfil (16:00 h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Domingo, 21 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda contra Egipto (18:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Martes, 23 de junio
|Grupo L: Panamá contra Croacia (19:00 h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Miércoles, 24 de junio
|Grupo B: Suiza contra Canadá (12:00)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Viernes, 26 de junio
|Grupo I: Senegal contra el ganador de la ruta 2 (3 p. m.)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Viernes, 26 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda contra Bélgica (20:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Jueves, 2 de julio
|Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo K contra segundo clasificado del Grupo L (19:00 h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Jueves, 2 de julio
|Octavos de final: el primero del Grupo B contra el tercero del Grupo E/F/G/I/J (20:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Martes, 7 de julio
|Octavos de final: por determinar contra por determinar (13:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
Cómo conseguir entradas para la Copa del Mundo 2026 en Canadá
Los aficionados al fútbol han tenido varias oportunidades de comprar entradas a través del portal oficial de la FIFA en fases anteriores, que incluyeron el sorteo previo y el sorteo aleatorio. Pero, ¿y si te has perdido estas oportunidades?
Fase de venta de última hora
Si no has tenido suerte en las fases de sorteo anteriores, tu última oportunidad a través de los canales oficiales es la «venta de última hora», que comienza en abril. Aunque la FIFA no ha anunciado el número de entradas disponibles, se espera que se agoten en un abrir y cerrar de ojos debido a la enorme demanda.
Mercados secundarios (la solución óptima y segura)
Para aquellos que necesitan entradas para partidos concretos o se han quedado fuera del sorteo de la FIFA, las plataformas de reventa de entradas como StubHub se perfilan como la opción ideal. Estas plataformas ofrecen mayor flexibilidad a la hora de elegir asientos y fechas, y constituyen un mercado activo que te garantiza conseguir tu entrada incluso si se anuncian como agotadas en los sitios web oficiales, teniendo en cuenta que los precios están sujetos a las fuerzas de la oferta y la demanda.
¿Cuáles son los precios de las entradas para el Mundial de 2026 en Canadá?
Las entradas en Canadá se dividen en 4 categorías principales:
- Categoría 1: las más caras, situadas en las gradas inferiores del estadio.
- Categorías 2 y 3: ofrecen excelentes ángulos de visión en diferentes zonas del estadio.
- Categoría 4: la más económica, situada principalmente en las gradas superiores.
Los precios estimados varían según la fase de la competición de la siguiente manera:
|Categoría
|Rango de precios de las entradas
|Fase de grupos (excepto países anfitriones)
|60 $ - 620 $
|Fase de grupos (partidos de Canadá, EE. UU. y México)
|75 $ - 2735 $
|Fase de los 32
|105 $ - 750 $
|Octavos de final
|170 $ - 980 $
Y a través de sitios web de reventa como StubHub, los aficionados pueden encontrar entradas para los partidos de Canadá a partir de unos 265 dólares.
Estadios del Mundial de 2026 en Canadá
Los partidos se disputarán en dos iconos arquitectónicos de Canadá:
- BC Place (Vancouver): capacidad para 54 000 espectadores.
- BMO Field (Toronto): capacidad para 45 000 espectadores.
¿Qué podemos esperar de los partidos de Canadá en el Mundial?
Aunque el hockey sobre hielo es el deporte rey en Canadá, este verano el país se volcará por completo en el fútbol. La selección canadiense ha dado un gran salto en la clasificación de la FIFA y se prepara para participar en la fase final del Mundial por segunda vez consecutiva, algo inédito en su historia.
Bajo la dirección del seleccionador Jesse Marsch, los «Canucks» han mostrado un nivel muy prometedor, ya que llegaron a las semifinales de la Copa América 2024 y lograron importantes victorias morales sobre Estados Unidos. Además de Canadá, selecciones como Egipto, Senegal, Panamá y Nueva Zelanda estarán muy presentes en territorio canadiense, lo que promete un carnaval futbolístico inolvidable.