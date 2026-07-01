Los aficionados al fútbol canadienses viven un verano emocionante, con la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en curso.

Tras arrancar en Toronto el 12 de junio, la selección masculina de Canadá ha superado con éxito una fase de grupos histórica.

Los estadios canadienses ya han albergado duelos memorables, como el 2-1 de Alemania a Costa de Marfil en Toronto y el 5-1 de Bélgica a Nueva Zelanda en Vancouver.

Ahora todos los ojos están puestos en los partidos eliminatorios que se jugarán en Canadá.

¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial 2026 en Canadá?

Canadá acogerá 13 partidos (10 de grupo y 3 eliminatorios). Quedan solo tres encuentros con entradas disponibles:

Calendario, resultados y trayectoria de Canadá hacia la final del Mundial 2026

Fecha / Fase Partido y resultado (hora local) Sede Estadio / Entradas Viernes 12 de junio (Grupo B) Canadá vs. Bosnia y Herzegovina Estadio de Toronto (BMO Field) 1-1 Jueves 18 de junio (Grupo B) Canadá vs. Catar (15:00 h) BC Place (Vancouver) 6-0 Miércoles 24 de junio (Grupo B) Suiza vs. Canadá (12:00 h) BC Place (Vancouver) 2-1 Domingo 28 de junio (octavos de final) Sudáfrica vs. Canadá (12:00 h) Estadio de Los Ángeles 0-1 Sábado 4 de julio (octavos de final) Canadá vs. Marruecos (12:00 h) Estadio de Houston (Texas) Reserva ahora

El posible camino de Canadá hacia la final

Si superan esta fase, su ruta hacia la final sería: Cuartos de final (jueves 9 de julio): Canadá vs. ganador del partido 89 (Alemania, Paraguay, Francia o Suecia)

Canadá vs. ganador del partido 89 (Alemania, Paraguay, Francia o Suecia) Semifinales (martes 14 de julio): Canadá vs. ganador del cuadro (posibles rivales: EE. UU., Bélgica, Portugal, España o Croacia).

Canadá vs. ganador del cuadro (posibles rivales: EE. UU., Bélgica, Portugal, España o Croacia). Final (domingo 19 de julio): MetLife Stadium (Nueva Jersey).

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 en Canadá?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el Mundial de 2026 en Canadá?

En Canadá hay cuatro categorías:

Categoría 1: las más caras, en las gradas inferiores.

las más caras, en las gradas inferiores. Las categorías 2 y 3 ofrecen buena visibilidad.

ofrecen buena visibilidad. Categoría 4: las más económicas, ubicadas en las gradas superiores.

Los precios estimados varían según el estadio:

Categoría Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excluida la nación anfitriona) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de Canadá, EE. UU. y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 dólares Octavos de final 170–980 dólares

Los estadios canadienses de la Copa del Mundo 2026 acogerán estos partidos.

Los encuentros se disputarán en dos recintos emblemáticos:

BC Place (Vancouver): 54 000 espectadores.

54 000 espectadores. BMO Field (Toronto): capacidad para 45 000 aficionados.

¿Qué se espera de los partidos de Canadá en el Mundial?

Aunque el hockey sobre hielo es el deporte rey, este verano el fútbol acaparará la atención. La selección canadiense ha subido en la clasificación de la FIFA y podría alcanzar dos finales consecutivas de la Copa del Mundo por primera vez.

Bajo la dirección de Jesse Marsch, los «Canucks» llegan en buen momento tras alcanzar las semifinales de la Copa América 2024 y vencer a Estados Unidos.

Con Egipto, Senegal, Panamá y Nueva Zelanda listos para competir en suelo canadiense, todo está listo para un inolvidable festival de fútbol.