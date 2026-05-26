Los aficionados al fútbol canadiense esperan con impaciencia el 12 de junio, cuando la selección canadiense, los «Canucks», debutará en la Copa del Mundo de 2026 en Toronto. Canadá busca escribir un nuevo capítulo en la historia del torneo.

Además, Canadá albergará otros duelos destacados de la fase de grupos: Alemania-Costa de Marfil en Toronto, Nueva Zelanda-Bélgica en Vancouver y Egipto-Nueva Zelanda.

¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial 2026 en Canadá?

Canadá acogerá 13 partidos (10 de fase de grupos y 3 eliminatorios). Consulta el calendario completo en hora local:

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de 2026 en Canadá?

Las principales loterías oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora . No es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

. No es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de estos sitios.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el Mundial de 2026 en Canadá?

En Canadá hay cuatro categorías:

Categoría 1: las más caras, en gradas inferiores.

las más caras, en gradas inferiores. Las categorías 2 y 3 ofrecen buenas vistas de todo el estadio.

ofrecen buenas vistas de todo el estadio. Categoría 4: las más económicas, ubicadas en gradas superiores.

Los precios estimados varían según la fase del torneo:

Categoría Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto nación anfitriona) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de Canadá, EE. UU. y México) 75–2735 $ Octavos de final 105–750 Octavos de final 170–980

Los estadios canadienses de la Copa del Mundo 2026 albergarán estos encuentros.

Los partidos se jugarán en dos recintos emblemáticos:

BC Place (Vancouver): 54 000 espectadores.

54 000 espectadores. BMO Field (Toronto): capacidad para 45 000 aficionados.

¿Qué esperar de los partidos de la Copa del Mundo en Canadá?

Aunque el hockey sobre hielo sigue siendo el deporte más popular, este verano el fútbol acaparará el protagonismo. La selección canadiense ha subido en el ranking de la FIFA y aspira a llegar a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Bajo la dirección de Jesse Marsch, los «Canucks» llegan en buen momento tras alcanzar las semifinales de la Copa América 2024 y vencer a Estados Unidos.

Con Egipto, Senegal, Panamá y Nueva Zelanda también en cancha canadiense, todo está listo para un inolvidable festival de fútbol.