Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial 2026 en Canadá: información sobre estadios, calendario de partidos en Toronto y Vancouver, ciudades y más

Los aficionados al fútbol canadiense esperan con impaciencia el 12 de junio, cuando la selección canadiense, los «Canucks», debutará en el Mundial 2026 desde Toronto, en un camino histórico con el que buscan dejar huella en la Copa.

Además de los tres partidos de Canadá en la fase de grupos, los estadios canadienses albergarán duelos destacados: Alemania vs. Costa de Marfil en Toronto, Nueva Zelanda vs. Bélgica en Vancouver y el encuentro de los «Faraones» de Egipto contra Nueva Zelanda.

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¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial 2026 en Canadá?

Canadá acogerá 13 partidos: 10 de fase de grupos y 3 eliminatorias. Este es el calendario completo en hora local: