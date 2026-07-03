Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
World Cup
team-logoPor anunciarse
Atlanta Stadium
team-logoEgipto
Book Argentina OR Cabo Verde vs Egypt Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para los partidos de Argentina o Cabo Verde contra Egipto: precios del Mundial, información sobre los partidos de octavos de final, ofertas de última hora y mucho más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Egipto

Egipto se ha clasificado para los octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Egipto alcanzó los octavos de final del Mundial por primera vez desde 1934 tras ganar a Australia en los penaltis el viernes. Ahora busca ser la quinta selección africana en llegar a cuartos, el martes 7 de julio en Atlanta.

Para lograrlo, el equipo de Hossam Hassan deberá superar a su compatriota africana Cabo Verde o a la actual campeona del mundo, Argentina.

GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026, cómo conseguir tu boleto para este duelo y su precio.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Argentina o Cabo Verde y Egipto?

Se jugará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

¿Cómo comprar entradas para Argentina o Cabo Verde vs. Egipto?

Los sorteos oficiales de la FIFA (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Argentina o Cabo Verde y Egipto?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3.200 $ (1.250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Argentina o Cabo Verde vs. Egipto en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Argentina o Cabo Verde vs. Egipto: Estado de forma

Argentina o Cabo Verde vs. Egipto: historial reciente

Más información

  • Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica de precios.
  • Cómo conseguir entradas para la final del Mundial de la FIFA 2026: precios en el MetLife Stadium, información y más
  • Guía sobre precios dinámicos: ¿qué es el «precio dinámico»?
  • ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial?

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google