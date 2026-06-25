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Cómo conseguir entradas para los octavos de final de Brasil: precios del Mundial, partidos en el estadio de Houston, ofertas de última hora y más

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Brasil afronta ahora la fase eliminatoria del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Brasil viaja a Houston el lunes para comenzar la fase eliminatoria con un esperado partido de dieciseisavos de final.

Tras ganar el Grupo C, la Seleção, repleta de estrellas, llega como favorita.

Su rival saldrá del segundo puesto del Grupo F: Japón, Países Bajos o Suecia.

¿Cuándo juega Brasil en los octavos de final?

¿Cómo comprar entradas para los octavos de final del Mundial de Brasil?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la ronda de 32 de la Copa del Mundo de Brasil?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a los 6.730 dólares; en los mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Etapa / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos de alta demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490–7 875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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