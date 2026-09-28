La estrella mundial de la comedia Trevor Noah está actualmente de gira por todo el mundo, llevando su agudo humor observacional y su incisivo comentario cultural a recintos llenos en todo el planeta.

Ganador de un Emmy y presentador habitual de los Grammy durante años, Noah se ha labrado una reputación inigualable en la comedia stand-up moderna. Sus recientes shows en Norteamérica, Asia y Oriente Medio han registrado una demanda de entradas récord.

GOAL ha recopilado todo lo que necesitas saber sobre las próximas fechas y los precios, para que consigas ahora mismo las entradas más baratas para Trevor Noah.

¿Cuándo actúa Trevor Noah?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas 25 de sep. de 2026 a las 18:00 Trevor Noah Stand-Up Grand Arena, Ciudad del Cabo, Sudáfrica Entradas 26 de oct. de 2026 a las 20:00 Trevor Noah Stand-Up MacPherson Stadium, Hong Kong Entradas 3 de nov. de 2026 a las 20:00 Trevor Noah Stand-Up The Star Theatre, Singapur Entradas 9 de nov. de 2026 a las 20:00 Trevor Noah Stand-Up Idea Live Arena, Selangor, Malasia Entradas 25 de nov. de 2026 a las 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Entradas 26 de nov. de 2026 a las 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Entradas 28 de nov. de 2026 a las 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Entradas 29 de nov. de 2026 a las 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Entradas

¿Dónde comprar entradas para Trevor Noah?

La venta oficial de entradas para los shows de Trevor Noah se gestiona principalmente a través de plataformas autorizadas como Ticketmaster, AXS y las taquillas oficiales de los recintos. Comprar directamente a los vendedores principales durante las preventas o las salidas generales garantiza acceso a precios oficiales.

Plataformas secundarias como StubHub son la mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para Trevor Noah?

Los precios oficiales de las entradas para las actuaciones en directo de Trevor Noah varían en función del tamaño del recinto, la ubicación de los asientos y la demanda. En canales principales como Ticketmaster y los portales oficiales de los recintos, los precios de las entradas estándar empiezan en torno a 55 USD para las localidades generales.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora. Los precios de las entradas en el mercado secundario suelen comenzar en torno a 119 USD.

Todo lo que necesitas saber sobre Trevor Noah

Trevor Noah figura entre los cómicos de stand-up más celebrados del mundo. Después de alcanzar fama internacional como presentador de The Daily Show with Trevor Noah, ha presentado múltiples ceremonias de los Grammy Awards y ha lanzado populares especiales de stand-up en Netflix.

Detalles importantes para los fans que planean ver a Trevor Noah en directo: