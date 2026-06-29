Cómo conseguir entradas para los dieciseisavos de final del Mundial de Alemania: precios, partidos en el Gillette Stadium, ofertas de última hora y más

Alemania, ganadora del Grupo E, jugará los octavos de final el lunes 29 de junio a las 16:30 h (hora local) en el Gillette Stadium de Boston.

Su rival será Paraguay, uno de los mejores terceros del Grupo D.

¿A qué hora comienza el partido de Alemania en los octavos de final del Mundial?

¿Cómo se pueden comprar entradas para el partido de Alemania en los octavos de final del Mundial?

Los principales sorteos oficiales de entradas (preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, la disponibilidad de entradas directas es mínima.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: entradas por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Alemania-Paraguay del Mundial?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Alemania vs. Paraguay en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Forma actual de Alemania y Paraguay

Alemania vs. Paraguay: enfrentamientos recientes

ALE Últimos partidos PAR 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias Alemania 3 - 3 Paraguay

Alemania 1 - 0 Paraguay 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificación de Alemania vs. Paraguay

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