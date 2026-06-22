Cómo conseguir entradas para los dieciseisavos de final de México: precios del Mundial, información sobre los partidos en el Estadio Azteca, ofertas de última hora y mucho más

México jugará los octavos de final el martes 30 de junio a las 19:00 h en Ciudad de México.

Su rival será el tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I, con opciones como Escocia, Ecuador o Suecia.

¿A qué hora comienza el partido de México en los octavos de final del Mundial?

Como ganador del Grupo A, México jugará el martes 30 de junio a las 19:00 h (hora local) en el Estadio de la Ciudad de México.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de México en los octavos de final del Mundial?

Los sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan boletos disponibles.

Lo que necesitas saber:

La venta de última hora, iniciada el 1 de abril, ofrece entradas por orden de llegada con confirmación inmediata y representa la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los octavos de final del Mundial en México?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los boletos arrancan en 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final llega a los 6.730 dólares; en reventa los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225 $ – 540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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