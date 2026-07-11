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¿Cómo conseguir entradas para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026? Noruega vs. Inglaterra, Argentina vs. Suiza. ¿Quiénes se unirán a Francia y España en las semifinales?

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para los épicos enfrentamientos de cuartos de final del Mundial

El drama de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha alcanzado su punto álgido. 

Hoy siguen los duelos trepidantes por toda Norteamérica.

Con los tres anfitriones fuera y la sorpresiva eliminación de Brasil en octavos, el panorama de cuartos ha cambiado.

Tras la victoria de Francia sobre Marruecos y la eliminación de Bélgica a manos de España, solo quedan dos cuartos de final: Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.

GOAL te ofrece la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026: cómo reservarlas, su precio y mucho más.

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¿Quiénes se han clasificado para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?

FechaPartido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Jueves 9 de julioFrancia - Marruecos (16:00 h, hora del Este)Estadio Gillette (Boston)Francia ganó 2-0
Viernes 10 de julioEspaña vs. Bélgica (12:00 h, hora del Pacífico)Estadio SoFi (Los Ángeles)España ganó 2-1
Sábado 11 de julioNoruega vs. Inglaterra (17:00 ET)Estadio Hard Rock (Miami)Entradas
Sábado 11 de julioArgentina vs. Suiza (20:00 h CDT)Estadio Arrowhead (Kansas City)Entradas

Cómo comprar entradas para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Reserva ahora.

¿Cuánto cuestan las entradas para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Los precios varían según la fase de venta, pero las localidades para los cuartos de final oscilan entre 275 y 1690 dólares, según el estadio:

SedePrecio nominalPrecio medio de reventaEntradas
Hard Rock Stadium (Miami)295–1 690 $1 955 $ - 8 500 $+Entradas
Arrowhead Stadium (Kansas City)275 $ - 1 125 $3.900 $ - 10.000 $Entradas

¿Qué esperar de los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?

En 2022 hubo empates memorables: Brasil y Portugal cayeron ante Croacia y Marruecos, respectivamente.

Francia superó a Inglaterra en un duelo épico, mientras que Argentina necesitó la prórroga para vencer a una tenaz Holanda en la recordada «Batalla de Lusail», que batió el récord de tarjetas: 18 amarillas y 1 roja.

El torneo de 2026 ya ha dado giros inesperados. Francia y España están en semifinales, pero ¿quiénes se unirán a ellas?

La favorita Brasil cayó 2-1 ante la Noruega de Haaland en octavos, así que ahora los escandinavos se miden a Inglaterra, que venció 3-2 a México en el Azteca.  En la parte baja del cuadro, Argentina protagonizó una de las mayores remontadas de la historia al vencer 3-2 a Egipto y ahora se medirá a Suiza, que eliminó a Colombia en los penaltis.

Treinta años después de que EE. UU. 1994 batiera récords, la edición ampliada de 2026 se confirma como el Mundial más grande, ruidoso y volátil de la historia.

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos contra Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. 

Jugador (Selección)GolesPróximo partido – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)8vs. España – Entradas
Lionel Messi (Argentina)8vs. Suiza – Entradas
Erling Haaland (Noruega)7contra Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)6contra Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)5contra España - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)4vs. Noruega – Entradas
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)4vs Francia - Entradas

¿Cuáles son las sedes de los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?

Estadio (ciudad)Capacidad
Estadio Gillette (Boston)63 815 
Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
Estadio SoFi (Los Ángeles)69 650
Estadio Hard Rock, Miami64 091

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